Carlos Ortega, el hombre sin hogar que se reencontró con su familia tras vivir 45 años en las calles

Carlos Humberto Ortega Morón, más conocido como ‘Palito‘, siempre quiso que su familia lo rescatara. Este hombre de aspecto desorientado y un poco agresivo vivió más de 40 años en las frías calles de la capital, debido a que cayó en el vicio de las drogas y la delincuencia a muy corta edad.

Según comentó en una entrevista con David Nostas, sus desventuras comenzaron cuando se escapó de su casa a los 12 años porque ya no aguantaba los maltratos de su padre. “Yo era el único que defendía a mi mamá cuando ese señor le pegaba. Era muy malo”, contó ‘Palito’.

El reencuentro de Carlos Ortega con su familia

El encuentro entre Carlos Ortega y su familia fue posible gracias al actuar de una vecina que apiadandose de la situación de ‘Palito’ se puso en contacto con el famoso buscapersonas, David Nostas, para que lo ayude a ubicar a su hermano Manuel, uno de sus familiares más queridos. “Si me lo traes a mi hermano Manuelito, te doy un beso en los pies”, es lo que siempre decía.

El especialista se puso manos a la obra y difundió un video en internet mostrando su caso. Por cosas del destino, este material audiovisual cayó en las manos de Manuel Ortega, quién emocionado de volver a ver a su hermano se apresuró a contactarse con David.

“Lo buscamos por muchos años. No sabíamos nada de él. Lo intentamos ubicar por las redes sociales, en internet, la prensa, pero lamentablemente no se logró. Gracias a la vida que nos ha dado una segunda oportunidad hemos podido recuperar a mi hermano, que yo prácticamente lo daba por muerto”, dijo Manuel en su momento.

Carlos Ortega se escapó de su casa a los 12 años. Foto: YouTube David Nostas

El encuentro entre ambos hermanos fue bastante emotivo. A pesar de que no se veían hace 45 años, se reconocieron al instante y se dieron un fuerte abrazo. En medio de ese gesto, Carlos no dejaba de repetir que está bien y que todo lo que había pasado era plenamente su culpa.

“He estado en el penal 17 veces, pero he salido ya. Ya pasó todo, no quiero saber nada de nada. Quiero que me lleves a casa”, dijo.

Manuel Ortega se comprometió a ayudar a sacar de las calles a su hermano. “Todo lo que este a mi alcance lo voy a hacer. Me lo llevo de aquí como sea”.