Aceites y conservas Beltrán: ¿cómo nació la marca peruana que no subió los precios en la pandemia?

El peruano siempre se ha caracterizado por su perseverancia a la hora de emprender. Un claro ejemplo es Eduvigis Beltrán, empresario huanuqueño que hoy en día cuenta con una marca que se ha posicionado en el mercado gracias a la calidad de sus productos y precios accesibles.

Con más de 20 años en el mercado, la marca Beltrán ofrece principalmente una variedad de conservas de pescado y aceites, pero también cuenta con otro tipo de presentaciones. Te contamos, a continuación, cómo surgió este emprendimiento peruano y cómo le va actualmente.

Historia de la marca Beltrán

Ante la complicada situación económica que atravesaba Perú en la década de los 90, Eduvigis Beltrán decidió irse de su natal Huánuco para buscar un futuro mejor para él y su familia. Así como muchos emprendedores, comenzó como ambulante. Luego, se estableció como minorista en el mercado de Caquetá, hasta que consiguió los recursos necesarios para, finalmente, convertirse en vendedor mayorista.

“Como cualquier provinciano emprendedor, salimos de la provincia en busca de nuevos horizontes. En busca de desarrollarse (...) Agradezco al mercado de Caquetá por darme los primeros inicios como un comerciante ambulante y luego pasé a ser un comerciante formal. En Caquetá, en una tienda que alquilé, luego emprendí rumbo a Mercado de Productores (Santa Anita), porque vi un mercado seguro, con proyectos a futuro, con bancos, y me animé a comprar mi puesto ahí. Ya tengo 30 años trabajando en ese mercado y, gracias a Dios, estamos empujando el coche bien”, declaró Beltrán al medio InfoNews.pe.

Los aceites Beltrán se encuentran en bodegas, mercados y supermercados del país. Foto: Beltrán Media/YouTube

En julio de 2001, Eduvigis Beltrán crea oficialmente su marca con la venta de conservas de pescado, y como tenía una gran cartera de clientes, no le fue difícil conseguir el éxito, puesto que no solo comercializó este producto en la capital, sino también en Ayacucho, Junín, Huánuco, Cuzco, Pasco, Iquitos, San Martín y otras regiones. No fue hasta en mayo de 2003 que inicia su producción de aceites 100% de soya.

“Los emprendedores empezamos de emprender, de luchar, de seguir buscando lo mejor para uno y para la familia (...) En 2003 se nos presentó una oportunidad de hacer una planta de refinería de aceite, y gracias a Dios lo logramos hacer, hemos ido mejorando, hemos estado trabajando y hoy ya contamos con los equipos de refinería, que nada tienen que envidiar a las tecnologías, las que existen en el mundo”, agregó el empresario huanuqueño.

No subieron los precios durante la pandemia

Cuando empezó la pandemia por la COVID-19 en marzo de 2020, muchas empresas subieron los precios de sus productos de primera necesidad, debido al incremento de los valores en los insumos. Sin embargo, uno de los que mantuvo el costo de los suyos fue la marca Beltrán.

El aceite Beltrán fue uno de los pocos productos que no subió su precio durante la pandemia. Foto: captura de Twitter

“Todo producto que refinamos aceite, son importados, hicimos un buen cierre de materia prima en buena cantidad, y eso nos tiene todavía sosteniéndonos, sosteniendo al consumidor con nosotros para mantener los precios abajo (...) Pero si hoy adquirimos los productos (en época de pandemia), los insumos químicos, que es la soya, insumos como producto. Nosotros estaríamos ya, pasando los 110, 115 soles, la caja de aceite de un litro, y fácilmente está volviendo más de 11, más de 12 soles la botella de litro y todavía lo mantenemos con un precio muy accesible”, dijo en aquel entonces Eduvigis Beltrán.

En la actualidad

Industrias Belsa hoy en día tiene dos marcas, Beltrán y Belini, cuyos productos se ofrecen en los mercados y supermercados de Perú. Si bien los más conocidos son los aceites y conservas de pescado Beltrán, el emprendimiento se ha expandido mucho más y también cuenta con otros insumos como fideos y jabones.

Con 22 años en el mercado, Beltrán asegura que día a día se esfuerza para llevarle lo mejor a los peruanos. “Estamos en la lucha, emprendiendo, empujando, trabajando todos los días, como nos gusta hacerlo”, comentó.

La marca Beltrán continúa llevando sus productos a todos los mercados y bodegas del Perú. Foto: Beltrán Media

Asimismo, considera que, a diferencia de otras compañías, la suya tiene especial cuidado con la elaboración de sus productos, ya que, para él, lo primero que debe primar es la salud de sus clientes.

“A veces porque somos una empresa mediana, muchos nos ven con desprecio, nos ven como bicho raro, pero nosotros hacemos cosas buenas y muy saludable para nuestro consumidor, cuidamos la salud de nuestro consumidor, es lo más importante (...) Muchos fabrican productos por querer ganar plata, pero nosotros no hacemos eso, primero pensamos en la salud de nuestro consumidor, dependemos de ellos. Si ellos nos consumen bien, nosotros vamos a crecer”, sentenció el empresario.