¿Piña en la pizza? El solo hecho de incluir las dos palabras en una frase es motivo de desagrado para muchos, especialmente italianos. Una buena parte de quienes no gustan de la pizza hawaiana lo hace notar, pero pocos saben que ni siquiera el nombre está justificado del todo. ¿Sabías que la fruta no tiene nada que ver con la isla del Pacífico norte que pertenece a Estados Unidos? Te contamos un poco de esta combinación.

La pizza hawaiana como tal se remonta recién a los años 60, cuando fue introducida en un restaurante local canadiense. De hecho, su origen tiene algo en común con la comida china, ya que fue creada por un chef que se inspiró en las combinaciones de dulce y salado.

¿Cómo llegó la pizza a Hawái?

En Hawái, las piñas fueron plantadas hace algunas décadas y se tuvo mucho éxito para distribuirlas desde allí a todos los Estados Unidos. Sin embargo, su origen es sudamericano, pese a que no hay certeza si aparecieron primero en la selva brasilera o paraguaya.

La piña fue llevada a Hawái como un cultivo lucrativo para Estados Unidos, en parte impulsada por la explosión demográfica de los baby boomers tras la Segunda Guerra Mundial.

la Hawaiian Pineapple Company tiene relación con el golpe de estado en Hawái hecho a la última monarca de la isla. Foto: iCollector

La piña fue un cultivo comercial para alimentar a la numerosa generación tras el fenómeno baby boom. Foto: University of Hawaii System

Lo que debes saber ahora es que, hasta 1989, Hawái había sido independiente como un estado monárquico. La última reina fue Lili’uokalani, de la dinastía Kamehameha.

Ella fue derrocada por un golpe de Estado que creó un gobierno provisional, cuyo presidente, el único en la historia de Hawái independiente, fue Sanford B. Dole.

Curiosamente, Sanford era primo de James Dole, quien fundó por aquellos años la Hawaiian Pineapple Company. Para 1898, la República de Hawái se convirtió en un estado anexo de Estados Unidos.

Las plantaciones de piña datan de fines del siglo XIX. Foto: Facebook/Dole Plantation

El origen asiático y europeo de la pizza hawaiana

Pero pese a todo ese entramado político, ni la invención de la pizza hawaiana ni la propia idea de echarle piña a la pizza se hizo en la isla.

La versión más aceptada sobre el origen de esta es la que señala Adam Thomas, en su libro “Germany and the Americas: culture, politics and history”. Fue creada como una variante de la tosta Hawái, un plato rápido hecho con una tostada, jamón, queso y piña de las que venían y siguen viniendo enlatadas.

Sam Panapoulos, un cocinero y empresario canadiense de Ontario, se inspiró en la tosta Hawái para agregarle piña a la pizza, y por ello la llamó acordemente: pizza hawaiana. Todo esto ocurrió en 1962.

Retrato honorífico de Sam Panopoulos. Foto: Reddit

De hecho, la inspiración de Panapoulos fue la propia comida china que ya empezaba a internacionalizarse por entonces, pues esta solía combinar ingredientes dulces y salados, al menos por parte de los inmigrantes de aquella nación.

¿Por qué la llamó pizza hawaiana?

El propio Panapoulos afirmó que nombró hawaiana a su invención porque la lata de piñas recortadas que utilizó decía Hawái (por la compañía de Dole).

Por si fuera poco, este cocinero tenía orígenes griegos, por lo que se puede decir que el platillo tiene tanta raíz francesa, china y hasta griega. Toda una merienda internacional que, por supuesto, no tiene por qué gustarle a todo el mundo.

¿Cómo surgió Pizza Raúl?

El nombre que lleva la popular cadena peruana de pizzerías no es ninguna coincidencia. Todo lo contrario, su nombre se debe a quien inició esta cadena de comida rápida, Raúl Dupont Ballón. Comenzó sus actividades desde el año de 1994.

El tipo de empresa que conforman sus pizzerías responde al individual de responsabilidad limitad. Pizza Raúl surge a partir de que Raúl Dupont viera que hacía falta una sucursal con precios más económicos, pero poniendo la mejor calidad en ellos.

De esa manera, surge Pizza Raúl, una marca orientada principalmente a los sectores C y D, en los que Dupont vio una potencial preferencia por el platillo de origen italiano. Por aquellas fechas también iban apareciendo pequeños negocios de pizzas que tenían gran aceptación en los sectores más bajos