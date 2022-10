¿Qué fue de Leysi Suárez, la exbailarina de Alma Bella que posó desnuda sobre la bandera peruana?

Leysi Suárez cuenta con una larga trayectoria en el mundo artístico. Aunque siempre ha estado frente a los reflectores por ser una de las figuras principales de la agrupación de cumbia Alma Bella, su polémica foto con la bandera del Perú para la revista “D’ farándula” le valió para impulsar su fama en el Perú y a nivel internacional.

Tras hacer que su nombre resuene en el medio, ella logró incursionar como actriz en distintos programas de televisión y películas como “Mañana te cuento 2″. Pero ¿a qué se dedica actualmente la exbailarina? A continuación, te lo contamos.

¿Qué fue de Leysi Suárez, la exbailarina de Alma Bella?

Leysi Suárez inicio su carrera artística cuando era muy joven. Con tan solo 16 años, debutó como bailarina en el programa “Al ritmo de Maricarmen”. Sin embargo, su gran incursión en la música se dio cuando formó parte de la agrupación femenina Alma Bella.

“Yo tengo muchos recuerdos bonitos de Alma Bella. (...) Para mí, la agrupación fue una puerta grande que me hizo cumplir muchos de mis sueños“, comentó en una entrevista para Kencho Producciones.

Aunque recién daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, la polémica fotografía con la bandera peruana le generaron, según contó, nuevos trabajos en la industria del modelaje.

“Cuando regresé (de Estados Unidos), me empezaron a salir contratos para ir al hipódromo, a tomarme fotos con los caballos. Me salió trabajo adicional que nunca me habría imaginado. La gente que me contrataba tenía mucha posición económica“, relató Leysi Suárez en el canal de YouTube de Shirley Arica.

Luego de dejar Alma Bella en 2010, Leysi logró debutar como actriz en diferentes programas televisivos como “Risas de América”, “Así es la vida” y “La súper movida de Jeanet”, así como en películas nacionales tales como “Selva madre”, “Mañana te cuento 2″ y “Macho que se respeta”.

Actualmente, Leysi Suárez viene participando en el programa “El gran show” de América Televisión y se desenvuelve como animadora , según se refiere en su cuenta oficial de Instagram.