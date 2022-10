En la historia de los Mundiales, distintos personajes y acontecimientos han quedado grabados en la memoria de los fanáticos del fútbol. Tal fue el caso del pulpo Paul que, durante la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, se convirtió en uno de las estrellas del campeonato por sus acertadas predicciones sobre el destino de las selecciones.

Paul superó la fama de la mascota oficial —el leopardo Zakumi— y logró acaparar la atención de diferentes cadenas de televisión alrededor del planeta.

PUEDES VER: La vez que la Copa del Mundo fue robada y encontrada por un perro en las calles de Inglaterra

¿Cuál es la historia del pulpo Paul, uno de los adivinos más famosos del fútbol?

El pulpo Paul nació en aguas inglesas, pero fue criado en el acuario Sea Life de Oberhausen, al oeste de Alemania. Conocido como el ‘oráculo animal’, la popularidad de Paul alcanzó niveles extraordinarios en 2010 gracias a sus certeras predicciones en las que anticipó el destino de la selección alemana en la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

Importantes cadenas de televisión, como BBC y CNN, interrumpían su programación para transmitir en directo los vaticinios de la ‘estrella del momento’. De todos sus presagios realizados en el certamen, el último es el más recordado, puesto que predijo la victoria de España ante Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica.

El pulpo Paul predijo el pase de España a la final en el Mundial de Sudáfrica. Foto: Veinte minutos

Aunque muchos lo consideraban la ‘figura del Mundial’, la gran repercusión que tuvo el pulpo Paul no eran del todo buenas. Según señaló el entrenador del acuario a CNN, el cefalópodo “tenía que estar bajo constante vigilancia para evitar que lo maten”. Esto debido a la creciente antipatía que se generó entre los aficionados de las selecciones que eran perjudicados con sus vaticinios.

Para garantizar su seguridad, la asociación ecologista People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) lanzó una campaña en la que solicitó la liberación del animal. No obstante, esta acción no logró darse.

El 25 de octubre de 2010, con dos años y medio de vida, el pulpo Paul murió en su acuario por causas naturales. “Estamos absolutamente devastados. Al parecer, murió pacíficamente durante la noche, por causas naturales, y nos consuela saber que disfrutó de una buena vida acá”, comunicó el Sea Life.

En memoria del cefalópodo, el acuario Sea Life inauguró una estatua de más de dos metros de altura con su retrato. Asimismo, en 2014, con motivo del siguiente Mundial, Google recordó a Paul con un doodle especial.