Leyenda urbana: ¿quién fue Mónica, la ‘condenada’ de vestido blanco que anda en Arequipa?

En el Perú, existe una diversidad de leyendas urbanas que trascienden de generación en generación. Incluso, cada región del país cuenta con la suya, distinguida por ciertas particularidades. Tal es el caso de Arequipa y su historia de terror de Mónica, la ‘condenada’.

Si eres arequipeño o arequipeña seguramente habrás escuchado acerca de esta ‘alma en pena’ que se aparece ante los hombres. Si no conoces esta leyenda, te la contamos a continuación.

Bernardo y Mónica

Según cuenta la leyenda, Bernardo, un joven arequipeño que salía a las calles a pasear con su moto hasta altas horas de la madrugada, fue la primera víctima de Mónica. Un día el characato, cuando se dirigía a su casa, tomó la ruta que daba con el cementerio y fue en ese camino que la vio. Ella llevaba un vestido blanco y su apariencia le parecía atractiva.

'Mónica, más allá de la muerte', es una película basada en la leyenda urbana de Mónica, la condenada. Foto: Cineaparte

Ambos cruzaron miradas y se saludaron. Ella le pidió ayuda para llegar a su hogar, y como el motociclista estaba encandilado, decidió llevarla. Aunque él le preguntó por qué estaba hasta tan tarde en la calle, Mónica no le contó y solo se subió a su moto.

“Gracias por ofrecerme tu ayuda. Ahora no importan los motivos de haberme quedado hasta estas horas… Solo llévame a mi casa. ¡Es urgente! Mi madre me matará, porque solo me dio permiso hasta las 12 de la noche”, le comentó Mónica al joven.

En la moto conversaron un poco, y él le dijo su nombre. A lo que la mujer le respondió: “Bonito nombre, yo me llamo Mónica”, y poco después le tomó la mano. No obstante, Bernardo se sorprendió de lo fría que estaba: “Pareces un cadáver”, le dijo. Es así como le ofrece su casaca de cuero y ella se la pone.

Minutos después llegaron a la casa de Mónica y cuando le intentó devolver la prenda, el joven se negó: “Me sentiré culpable si te resfrías. No te preocupes, mañana regreso por ella”. Ante sus palabras, ella aceptó y le dio un beso en la mejilla al despedirse.

Mónica, un alma en pena

Al día siguiente, Bernardo estaba ilusionado por volver a verla y nuevamente fue hasta la casa de Mónica. Sin embargo, al tocar la puerta y preguntar por ella, salió una señora y negó conocer a la chica.

“¿Qué? Aquí no vive ninguna Mónica. Ya no vive en esta casa, hace mucho tiempo que murió en un accidente”, dijo la mujer de avanzada edad. El motociclista estaba pasmado y solo respondió: “Señora, lo que me dice no puede ser cierto. Ayer cuando la encontré solitaria y fría en la avenida, le presté mi casaca”.

Mónica, más allá de la muerte fue dirigida por Roger Acosta Escobar. Foto: Cineaparte

“Usted mismo lo ha dicho, ella traía el cuerpo frío. No pierda la esperanza, su casaca la encontrará en el cementerio, en el pabellón Benedicto XIII, número 14 16 y el saludo usted mismo se lo dará. Le garantizo que esta noche, a la misma hora, la podrá ver en la puerta del cementerio, siempre estará con su vestido blanco y su mirada angelical”, le advirtió la mujer sin contarle más detalles.

Bernardo se quedó atónito y sin poder creerlo, por lo que fue hasta el Cementerio General de la Apacheta, y tal como le indicó la señora, su casaca estaba en ese pabellón. También vio el nombre del nicho, el cual estaba acompañado con la foto de Mónica tal y como la había visto la noche anterior.

Asustado, el joven salió en su moto sin rumbo, y después de varias horas, terminó en el Hospital General. No obstante, Bernardo jamás se pudo recuperar del impacto que le causó la joven. Y como no podía olvidarla, desde la ventana del quinto piso del centro médico, aparentemente, la vio otra vez, y para estar junto a ella, se lanzó del quinto piso y perdió la vida.