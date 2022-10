Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual: ¿por qué se celebra este 26 de octubre y cuál es su importancia?

La realidad va más allá de lo masculino y femenino. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 0,5% y 1,7% de la población mundial nace intersexual.

Es conocido el término ‘hermafrodita’, pero no es correcto ni apropiado usarlo en personas, debido a que se refiere a seres vivos que pueden autorreproducirse. En realidad, las personas intersexuales nacen con características sexuales que salen del esquema binario de hembra/macho, mujer/hombre o femenino/masculino.

Debido a que este grupo de personas solo ocupa un pequeño porcentaje en la población, existe una invisibilización de su condición y de la violencia que se ejerce contra ellas.

¿Por qué se celebra el 26 de octubre?

La primera manifestación del colectivo de intersexuales se realizó en Boston, en 1995. En memoria de ello, cada 26 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Conciencia para la Comunidad Intersexual.

El objetivo de esta fecha es fomentar el respeto de los derechos humanos de las personas intersexuales, exigir que se visibilice su existencia sin despatologización y darle fin a las cirugías no deseadas en los genitales de infantes intersexuales , las cuales suelen ser irreversibles y causar daños como dolor, incontinencia, esterilidad y sufrimiento mental.

Asimismo, enfrentan muchas otras barreras sociales, como por ejemplo la negación del reconocimiento de su personalidad jurídica relacionada, porque no se le puede dar una asignación sexual binaria en documentos oficiales.

Son múltiples las violaciones a sus derechos humanos. Se ven afectados, por ejemplo, el derecho a la salud y la integridad física, o a la igualdad y la no discriminación.

¿Qué significa ser intersexual?

Según explica el proyecto “Libres e Iguales” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el término intersexual o intersex describe una amplia gama de variaciones naturales del cuerpo. Las personas intersexuales nacen con caracteres sexuales, como los genitales, las gónadas y los patrones cromosómicos, que no coinciden con las nociones binarias de los cuerpos masculinos o femeninos .

Colectivo intersexual presente en la marcha LGTBIQ+ 2022 de Lima, Perú. Foto: Twitter Asociación Peruana De Personas Intersexuales

Es importante aclarar que no siempre se da en el nacimiento, sino que se puede expresar al crecer, ya sea durante la adolescencia u otra etapa de desarrollo.

Asimismo, estas diferencias podrían darse dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tener tejidos de ovarios a la vez que de testículos .

Si bien es una condición que no es muy frecuente o que es muy poco vista, no se trata de un problema médico. Estas variaciones son normales en el cuerpo, y no requieren de ninguna cirugía o tratamiento, a menos que afecte la salud de algún modo.

¿Cuál es la bandera intersexual?

A través de los años, se le ha dado muchos usos creativos a la bandera intersexual. Foto: intersexday.org

En 2013, Morgan Carpenter creó la bandera de la intersexualidad, que está compuesta por un fondo amarillo y un círculo morado. El tipo de licencia que tiene este diseño permite que sea de uso libre.

Según explicó el autor, el color amarillo y el color morado durante mucho tiempo han sido considerados colores hermafroditas. En cuanto al círculo, señala que está intacto y sin adornos porque simboliza la totalidad e integridad, y las potencialidades de las personas intersexuales.