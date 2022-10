Lopesa es actualmente una de las empresas con alta presencia en el mercado peruano. No solo abarca productos como condimentos, sino que cuenta con un abanico en el que incluye vinagres y salsas listas para servir.

El emprendimiento de los hermanos López ha crecido poco a poco desde el 1962, cuando se fundó. Sin embargo, un hecho anecdótico fue aquel que marcaría el inicio de su exitosa historia.

¿Cómo nació Lopesa?

La historia de la empresa Lopesa se remonta a hace más de 50 años, en el departamento de Junín, precisamente en Masma, distrito de Jauja, con dos hermanos: Aquilo López y Marcelino López.

Pese a que Lopesa al día de hoy cuenta con presencia en diversos puntos del país, sus inicios fueron completamente diferentes. Todo inicia con Marcelino López, quien desde niño había soñado con emprender y crear su propia empresa.

En tercero de primaria le comunica a su madre que iría a trabajar con su primo, quien envasaba canela y otros insumos. Ahí comenzaría su decisión por dedicarse a ese rubro, ello se vio potenciado con una anécdota muy singular.

Lopesa nace en Junín, con dos de los cuatro hermanos López. Foto: composición LR/Masma/captura/YouTube

Marcelino no había cumplido específicamente tareas que su madre le había dejado encomendados. Por lo que recibió un castigo ante ello.

“Mi mamá me castiga por daños que había hecho al cuidar los animales que le había dejado encargado. El castigo era que tenía que moler medio kilo de ají panca que ella había sacado todas las pepas. Ella le dijo que no lo molería en un molinillo, sino en un batán.”, comentó Marcelino en una entrevista para Somos Empresa.

Así, empezó con el trabajo extra que le dejaron como escarmiento. Sin embargo, Marcelino no cumplió por completo con lo señalado por su madre. Pero ello tuvo un resultado que cambiaría por completo sus esquemas. “Solo había molido una mitad, y la otra mitad los aventé al altillo de la leña, entonces lo dejé, mi mamá no se dio cuenta.”, relató.

“Habría pasado trece días exacto, pongo la escalera y subo. Me encuentro con que el ají, me había olvidado del ají, agarro uno de ellos y se hizo polvo completamente, pongo la lengua y era tan agradable que no había perdido sus cualidades. Entonces pensé enseguida, ¿Esto por qué no podemos envasarlo? ¿Esto por qué no se puede moler?”, contó.

La creación de Lopesa tiene un peculiar inicio. Foto: composición LR/Facebook/Lopesa

Fue ahí donde sus ganas de crear una empresa se juntaron con el hecho singular. Decidió junto a su hermano potenciar ese rubro. Pasaron a vender sus productos enteros en las ferias. Ellos mismos se encargaban de todo el proceso de producción, envasado y distribución.

Crecimiento de la empresa Lopesa

De acuerdo con ellos, su éxito y crecimiento se dio porque buscaban constantemente innovar y reinventarse. Asimismo, estar en constante comunicación con los compradores y las pequeñas distribuidoras.

En 1998 ingresó al mercado de Lima y en año 2005 Lopesa se incluyó a los supermercados. El paso del tiempo ayudaría a sumar más productos a los que ya tenían en su cartera, por lo que agregaron sazonadores, vinagres y salsas.