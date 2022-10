¿Qué dijo Martín Liberman sobre Advíncula y por qué desató el enojo de los hinchas de Boca?

Luis Advíncula y Carlos Zambrano viven un momento maravilloso en Argentina, ya que se proclamaron campeones de la Liga Profesional con Boca Juniors. No obstante, no todos están contentos con el rendimiento de los peruanos, sobre todo con el del ‘Rayo’, uno de ellos es Martín Liberman, quien le hizo una fuerte crítica durante el partido final ante Independiente.

No obstante, en el año y medio que lleva en el cuadro azul y oro, el ‘Rayo’ se ganó el cariño de los hinchas xeneizes, quienes saltaron a defenderlo, increpando al periodista de ESPN en sus redes sociales.

¿Qué dijo Martín Liberman sobre Advíncula?

La crítica de Liberman contra el lateral derecho se dio durante el partido definitorio entre Boca Juniors e Independiente en la Bombonera. El partido no comenzó nada bien para los locales, ya que Advíncula cometió una falta en el área, ocasionando un penal que Leandro Fernández cambió por gol.

En este contexto, el polémico periodista escribió: “Clarísimo y tontísimo penal de Advíncula. Uno más…” en su cuenta de Twitter, dejando entender que el defensor siempre cometía ese tipo de errores.

Publicación de Martín Liberman sobre Luis Advíncula. Foto: captura Twitter

¿Cómo defendieron los hinchas de Boca a Advíncula?

A pesar del error de Advíncula y del empate de Boca Juniors 2-2 con Independiente, los xeneizes salieron campeones gracias al triunfo de River Plate 2-1 sobre Racing Club. Por este motivo, sus hinchas desbordaron de alegría en redes sociales y no perdonaron la crítica de Liberman contra el defensor.

Unos señalaron que el peruano no acostumbraba a cometer esos errores, mientras que otros expresaron que la falta no fue clara: “¿Qué otros penales tontos ha cometido Advíncula?” y “Para nada clarísimo, no se ve que lo toca en ninguna repetición. Si ese fue penal, le tendrían que haber dado dos penales a Boca. Colorado mufa” , fueron algunos comentarios.

Hinchas defienden a Luis Advíncula por la crítica de de Liberman. Foto: captura Twitter

¡Lo volvió a decir! Luis Advíncula confesó lo que hará con la copa de la liga argentina

Boca Juniors sumó un nuevo título en su vitrina y todos los hinchas y futbolistas lo celebraron. Uno de ellos fue el lateral derecho Luis Advíncula, quien en medio de la algarabía repitió su famosa frase de la final de la Copa Argentina 2021. “Hoy le hago el amor”, respondió ‘Bolt’ al periodista.