Nicole Gartman, la joven suiza que a sus 22 años viajó al Perú en busca de su madre biológica

Cuando apenas tenía tres meses de nacida, Nicole Gartman fue adoptada por una familia suiza. A pesar de que su infancia fue bastante alegre y rodeada de amor, siempre sintió que algo le faltaba. Por eso, al enterarse más detalles sobre sus orígenes, no dudó en tomar un avión y viajar al Perú con la esperanza de encontrar a su madre biológica.

Las únicas pistas que tenía era una foto y su nombre: María Magdalena Quispe Farfan. Con esta información, ella acudió al más famoso buscapersonas del país: David Nostas, quien analizó los registros de identidad y rastreó a todas las mujeres que tuvieran el mismo apellido. El resultado de su investigación arrojó que la mujer vivía en un pequeño pueblo de Cusco llamado Tucuy.

Para conocer el paradero exacto, tuvieron que ir a los mercados del pueblo y preguntar persona por persona si conocían a la fémina de la foto. Al hallar solo respuestas confusas, decidieron acudir a la radio y anunciar su búsqueda de manera masiva. Mientras aún estaban en vivo, una voz tímida y nerviosa llamó a la central telefónica para anunciar que María ya estaba en camino. El reencuentro era cuestión de minutos.

La verdadera historia de Nicole Gartman

María Magdalena Quispe contó para el programa dominical “Panorama” el por qué de su decisión. “Mi hija talvez piensa que yo por mala madre o por desentenderme de ella la he regaldo, pero no es así. Me ha dolido mucho, pero en ese entonces sentí que era lo mejor para ella”, afirmó.

Según su propia versión, la pequeña tenía tres meses de nacida cuando decidieron, junto a su familia, salir del pueblo a tomar unas cortas vacaciones. En medio del viaje, un terrible accidente le quitó la vida a su esposo y a ella la dejó inconsciente en una cama de hospital.

Al despertar y preguntar por su hija, las enfermeras le dijeron que su bebe no había sufrido ningún daño. Sin embargo, le recomendaron que la diera en adopción porque, debido a su grave estado de salud, no iba a poder cuidarla y no tenía familiares que la apoyen. Confundida y desorientada, María —que en ese entonces tenía solo 18 años— aceptó.

Nicole Gartman buscó contactar a su madre biológica. Foto: captura de YouTube/David Nostas

Al principio, la familia suiza que adoptó a Nicole, le envió fotos de ella cada cierto tiempo; no obstante, poco a poco dejaron de tener contacto y, finalmente, María perdió todo rastro de su hija.

El esperado encuentro

Al ver a su pequeña hija después de 22 años, María no pudo soportar la emoción y se desmayó, ya que no podía creer que el momento que tanto anheló por más de dos décadas al fin había llegado.

Cuando recuperó la conciencia solo atinó a abrazarla, así como a repetir una y otra vez lo mucho que la había pensado y extrañado. “Siempre estabas presente en mi corazón”, le dijo. Nicole, por su parte, lloraba de felicidad porque por fin había hallado su lugar en el mundo.