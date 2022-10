¿Por qué Anthony Aranda se fue de “Esto es guerra”? Esto dijo el bailarín

Anthony Aranda rompió su silencio y se refirió hacia su inesperada salida de “Esto es guerra”. Esto causó gran sorpresa debido a que el coreógrafo era uno de los más grandes ‘jales’ del reality. por su relación con Melissa Paredes.

Cabe recordar que el ‘gato activador’ ingresó al programa de competencia de América Televisión en medio del escándalo de una presunta infidelidad cuando su novia estaba casada con Rodrigo Cuba.

¿Qué dijo Anthony Aranda?

Fueron muchas las teorías que nacieron luego de que el exbailarín de “El gran show” saliera de “Esto es guerra” en julio del 2022. Anthony aclaró que fue decisión suya salir del programa de competencia y que Melissa Paredes no fue quien le pidió alejarse del reality.

“Esto nunca lo he contado. Esto nunca lo he contado. Meli pasaba por un momento superdifícil, yo estaba en ‘Esto es guerra’… Me copaba mucho tiempo durante el día, y dije ‘mi novia necesita mi apoyo en esos momentos’… Hablé con la producción y le expliqué, le dije si me podía ausentar unos días porque la sentía muy sola ”, relató el ‘Activador’ el 19 de octubre en el programa “En boca de todos”.

Además, Aranda respondió que dejar el reality fue “la mejor decisión” porque pudo priorizar el vínculo que tenía con Melissa. Por otro lado, confirmó que su relación está yendo muy bien y que están más unidos que nunca. “ Yo creo que cualquier pareja que está haciendo las cosas bien tiene como meta eso (asentarse y formar una vida juntos) ”, añadió el bailarín.

Anthony Aranda elogia a la madre de Melissa Paredes: “Es mi segunda mamita”

El ‘Activador’ participó en varios segmentos del programa que conduce Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón, en donde se mostró muy feliz debido al buen momento sentimental que vive con Paredes. Además, admitió que le tiene mucho cariño a la madre de Melissa.

“La verdad, estamos súper felices ahorita. Como vieron (en imágenes de sus redes sociales), estuvimos compartiendo con mi mami, con mi suegrita, a quien le mando un beso, a mi mamita y a mi segunda mamita, porque le digo mamita”, reveló el bailarín.