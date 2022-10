¿Qué pasó con Okey te pone, radio que tuvo en sus filas a Carloncho, Chiki y otros locutores?

El reguetón es un generó musical que marcó un precedente en la música en cuanto a la industria. Este movimiento urbano llegó al Perú a finales de los 90 con Don Chezina, pero se afianzó a inicios del nuevo milenio con Daddy Yankee, su máximo exponente. Así, es válido recordar que una de las radios pioneras del pegajoso ritmo caribeño fue Okey te pone.

Bajo esa línea y en medio de la fiebre que vive el país por el concierto de The Big Boss, además del próximo de Bad Bunny, recordamos los inicios de Radio Okey 91.9, señal que fue el trampolín para históricos locutores nacionales como Carloncho, Chiki, Luiggi, entre otros.

Radio Okey y sus inicios en Perú

Okey, recordada por su eslogan “Te pone”, fue una emisora que emitía música variada como salsa, tecno, merengue y reggae. Se creó en 1997 cuando Ricardo Bellmont se hizo cargo de la frecuencia 91.9 FM y dio vida a la primera radio juvenil de la época.

Tras sus primeros años al aire y con la llegada del nuevo milenio, la radio decide reproducir solo reguetón, género que estaba tomando carrera en nuestro país. En aquel tiempo se llevó a cabo el recordado programa “Rompejaula” y “Discoteca Okey”.

¿Qué pasó con Okey te pone?

Luego de 17 años al aire, la emisora no pudo resistir la fuerte competencia y tuvo que hacer diversos cambios en su programación. En el 2013 cambió de nombre por Radio X; no obstante, no obtuvo la audiencia necesaria para seguir al aire y fue reemplazada por Viva FM, otra señal desaparecida.

¿Qué locutores pasaron por Radio Okey?

Chiki

David Durand

Rodi Heredia

Carlos Fernández

Carloncho

Luigi Rojas

Jonathan

Lesly Carol

Tito Bernaza

Leo ‘El tiburón’

Jimmy.