¿Por qué Andrew Redmayne, arquero de Australia, volvió a ser noticia en el Perú?

El próximo mundialista de Australia Andrew Redmayne (33) recibió en el entrenamiento de este 19 de octubre a un hincha peruano. El encuentro fue captado por el equipo fotográfico de los Socceroos y publicado en su cuenta de Twitter.

Al parecer, el aficionado le pidió que firme su camiseta de un seleccionado nacional. Llevó la 20 de Edison Flores y Redmayne, de excepcional actuación en la tanda de penales del último repechaje, trazó su rúbrica.

Firma de Redmayne a un hincha del seleccionado nacional. Foto: @Socceroos/Twitter.

“No es broma, uno de mis amigos peruanos fue a los entrenamientos a puertas abiertas de la selección australiana para conseguir su camiseta de Perú firmada por ‘Tu papá’ Redmayne”, se lee en el post que compartió el equipo de comunicaciones de la selección australiana.

El grupo dirigido por Graham Potter continúa entrenándose para la Copa del Mundo de Qatar, que empezará en noviembre.

Reacción de Sergio Ibarra ante viralización de Redmayne

El acercamiento provocó que el exfutbolista Sergio Ibarra dijera en Latina, imprudente, que no dejaría entrar al hincha a ningún partido de Perú. El patriotismo futbolero sigue siendo aceptado en televisión abierta.

Pero no es la primera vez. Hace unos meses, Redmayne publicó una fotografía en Instagram donde bebe un café peruano. Aquel día, Ibarra también reaccionó. Dijo: “El arquero, del que no quiero recordar su nombre (...) sacó una foto en Instagram, donde estaba tomando un cafecito peruano (...). El café peruano es de lo mejor que hay, pero lo de él es cacha; no me vengan a decir que no”.

¿Cuándo debuta Australia en el Mundial Qatar 2022?

Australia juega su primer partido en el Mundial Qatar 2022 ante Francia. Su enfrentamiento por el Grupo D está programado para el 22 de noviembre a las 2.00 p. m. (hora peruana).