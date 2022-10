¿Es verdad que los perros sueñan con sus dueños? Esto dice la ciencia

El universo onírico también forma parte del mundo de los perros. Sollozos, patadas, gruñidos y movimientos de cola son algunas de las pequeñas acciones que realizan los canes cuando están en la etapa más profunda del sueño. Pero, ¿serán capaces de soñar con sus dueños?

De acuerdo con la psicóloga Deirdre Barrett, expresidenta de Asociación Internacional para el estudio de los sueños, existen evidencias que los perros sueñan con sus actividades diarias y comunes. A continuación, te lo explicamos.

¿Los perros sueñan son sus dueños?

Después de 20 minutos de haberse dormido, los perros entran en la fase REM (Rapid Eye Movement), la etapa más profunda del sueño. Es aquí cuando pueden adentrarse al universo onírico.

“A nivel estructural, su cerebro (el de los perros) es similar al de los humanos (...) durante el sueño, los patrones de sus ondas cerebrales son similares a los nuestros. Pasan por las mismas etapas de actividad eléctrica observadas en los humanos. Todo ello concuerda con la idea de que los perros sueñan ”, explica el neuropsicólogo Stanley Coren en su libro “La fabulosa inteligencia de los perros”.

Esta premisa ha llevado a la comunidad científica a cuestionarse, en más de uno ocasión, ¿con qué sueñan los perros?, ¿acaso son capaces de soñar con sus dueños?

La respuesta lo tiene la psicóloga de Harvard, Deirdre Barrett, expresidenta de International Association for the Study of Dreams, quien sostiene que los sueños de los canes están relacionados con las experiencias diarias que comparte con sus dueños.

“Como suelen estar muy apegados a sus dueños, es probable que tu perro sueñe con tu cara, tu olor, con agradarte o molestarte”, explicó la experta en su libro “Pandemic Dreams” consultado en el diario El País.

Asimismo, señala que es poco probable que en los sueños se proyecten situaciones nuevas o irreales, por lo que es más factible que estén reviviendo alguna travesura del día o su última salida al parque.