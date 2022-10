¡De Perú para el mundo! El último 10 de octubre, Raíces del Perú logró su pase a la semifinal en el reality de competencia “Got talent Uruguay” tras vencer a los concursantes de Alpenveilchen. Al ritmo de “Cariñito”, los integrantes de la agrupación nacional mostraron parte de la cultura peruana y se llevaron los aplausos y halagos de los miembros del jurado.

En esta nota, te contamos quiénes son los integrantes de Raíces del Perú y cómo ingresaron en la competencia uruguaya.

¿Quiénes son los integrantes de Raíces del Perú?

Raíces del Perú es un grupo nacional que ha cautivado tierras uruguayas con sus presentaciones de música folclórica en el reality de competencia “Got talent Uruguay”.

La agrupación la conforman Xavier Dariel Valentín Purizaga —voz del grupo—, además de Sander Medina León, Segundo Dávalos y Danilo Pérez, quienes se encargan de interpretar los acordes de la música folclórica con instrumentos andinos como la quena, el charango y la zampoña.

En una entrevista al programa uruguayo “El show de la tarde”, el cuarteto comentó que, pese a que todos radican en ese país desde hace algunos años, no pierden la conexión con sus raíces peruanas.

“Yo extraño la familia, la comida. He ido muchas veces al Perú, siempre he estado visitando. Tengo mi hija acá y por eso me quedé (en Uruguay)”, comentó Segundo Dávalos.

Por otro lado, afirmaron que la agrupación se formó repentinamente y no pensaban que iban a lograr tal impacto en los escenarios. “A mí Xavier me pasó la voz y yo los llamé (Sander y Danilo), aunque habíamos dejado la música hace 20 años (...) todos hemos tocado anteriormente en otros escenarios, cada uno por su lado, pero nuestra primera presentación como Raíces del Perú fue en ‘Got talent Uruguay’”, expresó Segundo Dávalos.

Raíces del Perú se presenta en el casting de “Got talent Uruguay”

En septiembre de este año, Raíces del Perú hizo su aparición en “Got talent Uruguay” para buscar formar parte de este programa de competencia. Su interpretación del tema “Niñachay” del cantautor William Luna impresionó no solo a los jurados, quienes le dieron su pase al reality, sino al público uruguayo en general.