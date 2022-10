¿Qué fue de ‘Negro Canebo’, el interno que tomó de rehén a su tutor y escapó de Maranguita?

Juan Aguilar Chacón, más conocido el mundo del hampa como ‘Negro Canebo’, ingresó al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita) a temprana edad. En aquel entonces, el adolescente se había convertido en uno de los delincuentes más buscados por las autoridades, pues no solo asaltaba a los transeúntes de La Victoria, sino que había asesinado a un policía.

El delincuente fue capturado, pero debido a su edad lo internaron en Maranguita, donde no tuvo otra idea que ejecutar un cruel plan junto a sus compañeros de celda. A mediados de los 90, ‘Negro Canebo’ volvió a sembrar el terror, esta vez entre los vecinos de San Miguel y Callao. A continuación, la historia de Juan Aguilar Chacón, quien huyó del penal con otros internos.

¿Qué fue de Juan Aguilar Chacón, el ‘Negro Canebo’?

Al cumplir la mayoría de edad, Aguilar Chacón fue traslado de Maranguita al penal de Lurigancho, a la cual ha ingresado hasta en cuatro oportunidades, en 2015 recobró su libertad tras estar internado ocho años en penal de Aucayama, Huaral. Meses después, volvió a las andadas y lo enviaron a Piedras Gordas, donde sigue cumpliendo su sentencia.

El 'Negro Canebo' huyó junto a otros adolescentes de Maranguita. Foto: Panamericana TV

De acuerdo a Elvis Baylón, quien, a finales del 2021, documentó su experiencia al visitar la cárcel Piedras Gordas y conocer a uno de los temibles delincuentes de los años 90, Juan Aguilar Chacón luce irreconocible. El ‘Negro Canebo’ se dedica a la religión y lee la biblia.

“Llevaba puesto una camisa manga corta, pantalón de vestir y en su mano traía una biblia; me sentí confundido, yo esperaba algo agresivo de su parte, por todo lo que ya había estado viviendo en ese lugar. (…) Me picaba la curiosidad periodística por preguntarle sobre lo que él llamaba su vida pasada, lo tenía frente a mí y él solo me hablaba de la biblia y su participación en la iglesia que había dentro del pabellón”, escribió en el portal La Mula.

¿Cómo huyó el ‘Negro Canebo’ de Maranguita?

Días después de haber matado al policía Luis Carlos Padilla Sánchez, Juan Aguilar Chacón fue detenido por las autoridades. Debido a que el ‘Negro Canebo’ tenía 17 años, fue internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, dónde junto a otros compañeros de celda iniciaron un plan para fugar de Maranguita.

Una tarde de setiembre de 1995, el ‘Negro Canebo’ y sus acompañantes se disponían a cenar, pero tomaron de rehén a su tutor y lo amenazaron con matarlo con armas que ellos habían fabricado. Siguieron con su plan hasta llegar a la puerta principal de la avenida Costanera y huyeron tras intimidar al portero.

Tras cumplir la mayoría de edad, el 'Negro Canebo' fue traslado al penal de Lurigancho. Foto: Panamericana TV

En esa misma noche, otros internos lograron escapar por la puerta que da a la avenida La Paz. Luego de haber huido, las autoridades empezaron a buscar a los internos y, en diciembre del mismo año, Aguilar Chacón fue recapturado; además, cinco de sus compañeros de celda regresaron por voluntad propia a Maranguita.

Al año siguiente, el ‘Negro Canebo’ cumplió la mayoría de edad y fue trasladado al penal de Lurigancho, lugar que ha visitado en varias oportunidades, pues ahora purga condena en Piedras Gordas.