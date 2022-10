¿Por qué hay personas que buscan parejas iguales a sus ex?

De manera inconsciente o no, hay quienes detectan características semejantes a una antigua pareja. Estas cualidades muchas veces están enfocadas en replicar la sensación de alguna historia de amor que ya forma parte del pasado. Por eso, un trabajo previo de introspección mediará para conseguir un presente más saludable.

Si es tu caso, a continuación te explicamos por qué los patrones imperan en la elección de quien camina junto a ti.

“Se parece a mi ex”: ¿por qué se sigue este patrón?

Una de las hipótesis recogidas por el diario La Nación es la Teoría Ecológica de Uriel Bronfenbrenner. ¿De qué se trata? Una persona desarrolla su personalidad y vínculos mediante la influencia de variables genéticas y ambientales: la familia, el colegio, los amigos, el contexto cultural, la ubicación geográfica y temporal. Según Bronfenbrenner, los individuos eligen a sus respectivos amigos y parejas en función de las experiencias vividas .

En esa línea, cuando una relación fracasa, el cerebro tiene la sensación de que algo no ha funcionado y necesita sanarlo con urgencia, así que lo resuelve a través de una fijación hacia una persona similar al ex con la esperanza de tener un mejor resultado.

Por otro lado, algunos creen que estos patrones están relacionados con la teoría freudiana del Complejo de Edipo y Electra, ya que todo niño pasa por un período de atracción hacia su madre —padre, en el caso de las mujeres—, empieza a adoptar conductas de la figura materna o paterna rival para vincularse desde ahí, en el plano amoroso, con personas con rasgos similares a la figura querida.

¿Hay alguna otra explicación?

Sí, un estudio publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) analizó el fenómeno y llegó a la conclusión de que hay una tendencia a enamorarse del mismo tipo de persona una y otra vez.

Asimismo, un estudio de la Universidad de Toronto, en Canadá, advierte que es muy probable salir con personas parecidas porque lo que se tiene en primer lugar es la expectativa, es decir, una tipología o un ideal de cómo se espera que sea esa persona nueva.