¿Qué hago si me gusta la pareja de mi amiga o amigo?

Dicen que el corazón ’quiere lo que quiere’; sin embargo, cuando anhela al novio o la novia de un amigo o amiga, la situación se complica y las cosas pueden llegar a salirse de control. Si este es tu caso,, puede ser un momento difícil, pero recuerda que siempre hay maneras para manejar estas situaciones. Lo primero que debes hacer es actuar de manera correcta y reflexionar sobre el rumbo de tus sentimientos para que estos no se vuelvan muy abrumadores.

La psicóloga especializada en jóvenes Karina Ruiz ofrece consejos para abordar este intrincado escenario de la mejor manera posible y evitar que cometas errores de los que termines arrepintiéndote.

Reflexiona y analiza tu comportamiento

La especialista señala que es fundamental poner mucha atención en tu forma de reaccionar ante esta persona y qué tanta influencia tiene en tu vida. “ Es importante preguntarte si realmente te gusta o te atrae algún aspecto o característica de la pareja de tu amigo. Quizá solo te sientes atraído por su trato o porque logras ver algo que a ti te gustaría en una pareja ”, explicó Ruiz en diálogo con La República.

Revisa tu forma de actuar

Otro punto valioso a tener en cuenta es cuál es la cercanía real que se tiene con el novio o novia del amigo o amiga. La especialista declara que se debe tener especial interés en si las conversaciones o acercamientos físicos son apropiados o si ya se inició un coqueteo.

“ Evalúa todos los aspectos: ¿la pareja de tu amigo ha coqueteado o dado una señal de que también está interesado? ¿Qué crees que pasaría si confiesas tus sentimientos? ¿Cómo te sentirías si estuvieras en la posición de tu amigo? “, se explayó la psicóloga.

Analiza tus razones

Siguiendo esa línea, Ruiz cree que es importante ponerse en el lugar del amigo o amiga que, en el caso más probable, sea ajeno a todos los conflictos emocionales que una persona muy cercana está viviendo. “La empatía es primordial. Es crucial que pienses cómo se sentiría tu amiga o amigo si se entera de tus sentimientos”, añadió Karina.

Toma acciones

Luego del proceso de reflexión, empieza el momento de actuar. Si encuentras que algún aspecto de tu comportamiento es inapropiado, es recomendable que lo dejes de lado.

“ Debes prestar atención a los detalles. Si notas que a tu amigo le fastidia tu cercanía con su pareja, lo mejor es que des un paso al costado, especialmente si deseas priorizar la amistad ”, afirmó la psicóloga.

Si te gusta la novia o novio de tu amigo es importante reflexionar sobre tus emociones antes de tomar cualquier decisión. Foto: Psicoactiva/Instagram

Toma una decisión

El siguiente paso será elegir qué camino tomar: arriesgarte por los sentimientos hacia la pareja de tu amigo o aferrarte al vínculo amical. “ Si decides respetar tu amistad, trata de alejarte de la situación, pon distancia entre la relación de tu amigo y tú. Puedes mencionarle que no te sientes cómoda estando con su pareja ”, aconsejó la experta.

No te culpes