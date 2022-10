¿Cuál es la razón por la que tenemos las mejores ideas cuando nos bañamos?

No importa la hora ni el lugar para darte una ducha que muchas veces es realizada minutos antes de dormir, para empezar una jornada, amortiguar la sensación térmica durante el verano o simplemente porque quieres relajarte. Tal vez, hay quienes se les ha ocurrido las mejores ideas durante esta actividad de aseo y se preguntarán: ¿por qué pasa?

El surgimiento de las mejores soluciones o ponerse creativo mientras nos bañamos es diferente a cuando se está bajo la lluvia. Sin embargo, esta actividad no es la única que se asocia con el nacimiento de ideas, puesto que un estudio sostiene que el cerebro empieza a divagar cuando las personas efectúan algo entretenido.

¿Por qué motivo nos ponemos creativos mientras nos duchamos?

De acuerdo a Zachary Irving, profesor asistente de Filosofía en la Universidad de Virginia que coescribió el estudio llevado a cabo por Caitlin Mills en 2012 —el cual fue publicado en la revista Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts bajo el nombre de “El efecto de la ducha: la mente errante facilita la incubación creativa durante actividades moderadamente atractivas”—, las mejores ideas surgen mientras nos bañamos.

Bañarse es una de las actividades, como caminar o ver videos, atractivas que hacen divagar la mente. Foto: El Mundo

Para ello, el profesor explica que la mente divagará cuando las personas realizan tareas amenas, como bañarse, caminar o ver videos atractivos, ya que no ocurrirá lo mismo si prestas atención a que la pintura de la pared se seque o mires clips aburridos. Además, se requiere del equilibrio entre el pensamiento lineal y central que limita la originalidad.

“Investigamos la relación entre generación de ideas y la mente que se mueve durante las tareas de videos atractivos frente a los aburridos. La generación de ideas creativas se generaron mientras se realizaba una tarea atractiva , pero con actividades aburridas se crearán soluciones e ideas, pero que están distantes de la mente divagante”, manifestó Irving luego de haber efectuado un estudio con dos grupos de personas.

Ante los resultados, Irving señaló que el ‘efecto ducha’ tiene la misma reacción que llevar a cabo otra tarea atractiva, ya que muchos investigadores, e incluyéndose, tienen sus razones para omitir un estudio con las personas en la ducha.

La creación de ideas creativas fluirá cuando se realice una actividad atractiva. Foto: Robert Half

¿Qué dicen otros estudios sobre la creatividad?

En la sustentación de su investigación, Zachary Irving mencionó que hay otros estudios que han encontrado una relación que carece de coherencia entre la mente errante y el surgimiento de ideas cuando las personas ejecutan actividades atractivas.

“Aunque estudios anteriores han encontrado una relación inconsistente con la mente errante y la generación de ideas, ya que las dos tienen limitaciones. Primero, los investigadores no han estudiado una forma clave de la divagación mental, el cual es el pensamiento que se mueve libremente. Por otro lado, en los estudios han realizado tareas aburridas que pueden alentar a divagar mentalmente, pero con restricciones e improductivo”, expresó.

Después de haber leído los resultados de aquel estudio, Zachary Irving determinó que aquella investigación no tuvo el mismo fin que el suyo con Caitlin Mills. “En realidad, no estaban midiendo la divagación mental, si no, cuán distraídos estaban los participantes”, precisó en el artículo publicado por la revista APA PsycNet.