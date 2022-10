¿El 13 de octubre es día no laborable?: conoce en qué parte del Perú se aplica y por qué

Luego del 7 y 8 de octubre, el siguiente día no laborable para el sector público será el 31 de este mes. Sin embargo, puede que no tengas que esperar tanto. Este 13 de octubre fue declarado día no laborable en una región del Perú. ¿Te tocará descansar esa fecha? Conoce los detalles a continuación.

¿Qué se celebra el 13 de octubre en el Perú?

El 13 de octubre es día no laborable solo en Piura en homenaje a la peregrinación y festividad del Señor Cautivo de Ayabaca, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Una ordenanza regional publicada en 2019 en el diario oficial El Peruano oficializó dicha medida.

Sin embargo, recuerda que un día no laborable es diferente a un feriado. Los días no laborables solo son dictados por el Ejecutivo a través de un decreto supremo, mientras que los días feriados son establecidos por ley. Además, por este día sí se tienen que recuperar las horas no trabajadas, en previo acuerdo con el empleador, mientras que los feriados son descansos pagados.

¿Por qué se declaró 13 de octubre día no laborable en Piura?

“A fin de promover, difundir, proteger y conservar el patrimonio cultural de la región, expresado en una de las más importantes manifestaciones de fe y devoción popular de mayor convocatoria de la sierra piurana; y promover el desarrollo turístico mediante la difusión y declaración de eventos de interés de la región”, sustenta la norma en que se declaró.

La festividad regresó luego de dos años. Foto: La República

Recuerda que las horas dejadas de laborar serán compensadas en las semanas posteriores al día no laborable, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública regional correspondiente en función a sus propias necesidades.

¿Qué actividades habrá por la Fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca en Piura?

Tras dos años de pandemia por la COVID-19, fieles devotos iniciaron la caminata de peregrinación desde diferentes partes de la región Piura y del Perú hasta el santuario del Señor Cautivo de Ayabaca.

Vestidos con capas moradas y portando mochilas, y una réplica del Señor Cautivo, los peregrinos, entre niños, jóvenes y adultos, caminan kilómetros hasta llegar a la provincia de la sierra piurana para visitar la efigie del Cristo Moreno.

Muchos devotos ingresan gateando hasta llegar al templo donde se encuentra ubicada la imagen. Foto: La República.

Todos llevan sobre sus hombros una promesa y una misión, a la espera de que el ‘Negrito’, como también es conocido, escuche sus plegarias y les retribuya en salud para ellos o su familia. “Ya tengo nueve años caminando a ver a mi Seños Cautivo porque él me sacó de un mal camino en que vivía. Él es muy milagroso, ya que cada vez me acerco más a él para agradecerle por la vida que nos regala”, contó Carlos Puescas para este medio.

Revisa aquí las actividades que se realizaron durante esta fiesta: