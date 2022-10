¿Qué fue de Ricardo Pun Chong, el médico peruano que recibió el premio Héroes CNN?

Su labor como médico lo llevó a conocer las necesidades de las familias de provincia que no accedían al servicio de salud. Ricardo Pun Chong decidió crear el albergue Inspira, a donde llegan madres de familia con sus hijos para recibir tratamiento para enfermedades graves. En 2018, el galeno fue uno de los 10 finalistas del concurso Héroe CNN, que les cambió la vida a él y a los integrantes de la ONG.

El premio mayor constaba de 100.000 dólares, los cuales fueron entregados en una ceremonia realizada por CNN en español junto con los demás participantes, entre los que figuraban ocho norteamericanos, una nigeriana y el peruano. Los nominados que no lograron la suficiente cantidad de votos se hicieron acreedores de 10.000 dólares. En la fase final del concurso, Ricardo Pun Chong pidió a todos los peruanos votar por él para traer a Perú la exorbitante suma de dinero. Te contamos qué pasó con el médico que también trató de incursionar en política.

¿Qué hace en la actualidad Ricardo Pun Chong?

En la actualidad, el peruano se encuentra en la construcción del albergue, ya que tiene muchas ganas de seguir apoyando a las familias, a las que les brinda techo y alimento desde el 2008. Ricardo Pun Chong no contaba con un espacio propio, porque el lugar donde funciona la ONG es alquilado, pero recibió la donación de una autoridad.

“Desde hace 10 años (2008) venimos apoyando a más de 800 familias que necesitan venir a Lima para recibir o continuar su tratamiento médico en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) o el Instituto Nacional del Niño”, relató en entrevista para TV Perú.

Ricardo Pung continua con su labor social, ya que decidió construir el albergue Inspira en un terreno propio. Foto: Ricardo Pun/Instagram

En esa misma línea, Pun Chong detalló que Roberto Gómez Baca, exalcalde de Surco, le ofreció un terreno para iniciar la construcción de su local. Su plan era ganar el concurso para empezar la edificación con el premio económico.

“Hace dos años (2016), el doctor Roberto Gómez Baca nos cedió un terreno de 680 metros cuadrados para construir un albergue propio, así que, cuando ganemos el premio de CNN internacional, el CNN Héroes, recibiremos un premio monetario de 100.000 dólares para iniciar la construcción de nuestro próximo albergue, con el que podremos triplicar el apoyo”, señaló entonces para el programa “Edición matinal” de TV Perú.

Ricardo Pun Chong incursionó en la política

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú realizadas en 2021, el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, invitó a Ricardo Pun Chong a ser parte de su equipo técnico, a lo que el médico aceptó por una sola razón: trabajar por el bien del país.

“Hay gente que me llama y me escribe para preguntarme qué he hecho (pasar a las filas de Fuerza Popular). Yo lo hago porque quiero aportar al país, con mis acciones, con mi experiencia. Seguro que voy a cometer errores, pero eso servirá para trabajar por un bien común, para el bien del país”, señaló para Canal N.