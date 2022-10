¿Qué dijo RMP sobre la denuncia a Pedro Castillo y el allanamiento contra Los Niños?

Esta mañana, la Fiscalía allanó las oficinas y viviendas de los seis congresistas de Acción Popular denominados como Los Niños, quienes son investigados por el Ministerio Público por supuestamente integrar una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo.

¿Qué dijo Rosa María Palacios sobre denuncia contra Pedro Castillo?

En medio de esta coyuntura, la abogada Rosa María Palacios se pronunció al respecto durante la última edición del programa “Sin guion”, transmitido por el canal de YouTube de La República:

“Probablemente, en las próximas horas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estará yendo esta tarde a presentar una denuncia contra el presidente de la República: (...). Según el Artículo 114 de la Constitución, el ejercicio del presidente puede ser suspendido si se encuentra sometido a proceso judicial”.

La conductora advirtió que suspender y no vacar a Pedro Castillo sería un movimiento inteligente de la oposición, debido a que, en este contexto, el presidente del Congreso, José Williams, no tendría por qué llamar a nuevas elecciones:

“ Quien asumiría la presidencia de La República sería el presidente del Congreso, ya que, probablemente, la vicepresidenta Dina Boluarte sea inhabilitada. Este no puede convocar elecciones generales, porque el presidente fue suspendido y, a diferencia de la vacancia, puede volver ”.

Por último, Rosa María Palacios señaló que depende mucho de lo que haga el Congreso respecto a esta denuncia de la Fiscalía contra el mandatario:

“El Congreso tiene tres posibilidades. La primera es no hacer nada, porque no tiene plazo para resolver. Puede llegar hasta el Pleno, pero no alcanzar los votos. Pueden decir ‘sí' y llegar a la Corte Suprema con el presidente suspendido, inhabilitado o destituido, si alcanzan los votos ”.

¿Qué dijo Rosa María Palacios sobre el allanamiento contra Los Niños?

Con respecto al allanamiento de las oficinas y viviendas de Los Niños, Rosa María Palacios señaló lo siguiente:

“Por supuesto, nadie los juzga por sus votos, pero si la Fiscalía puede probar que estos han sido comprados por el Ejecutivo, a través de cualquier beneficio y para obtener, con este pacto colusorio, una ventaja para el presidente de la República; entonces el caso se encontrará bastante encaminado en los próximos días”.