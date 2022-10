Augusto Polo Campos: ¿cuánto le pagaron por componer la icónica canción “Contigo Perú”?

Con el paso del tiempo, “Contigo Perú” se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas de nuestro país, a tal punto que muchas personas la consideran como el segundo himno nacional, ya que al escucharla es imposible no llenarse de un sentimiento patrio puro y genuino.

“Unidos el norte, el centro y el sur”, reza una de las emotivas estrofas de este tema que logró cumplir uno de los mayores sueños de Augusto Polo Campos, su compositor: unir a los peruanos a través de la música criolla.

La historia de “Contigo Perú”

Este tema nació en 1977, año en el que el Perú atravesaba por una dictadura militar presidida por el general Francisco Morales Bermúdez. Además, la selección peruana de fútbol, comandada por Teófilo Cubillas, César Cueto y Héctor Chumpitaz, se encontraba a puertas de clasificar al Mundial de Argentina 78.

La selección peruana en las eliminatorias al Mundial de Argentina 78. Foto: El Peruano

Frente a este contexto, el entonces presidente de la nación, a través de uno de sus generales, le pidió a Augusto Polo Campos que compusiera una canción, que al igual que su anterior vals “Y se llama Perú”, pudiera ser usado para alentar a la Blanquirroja y solo le dio 15 días para poder entregársela.

El reconocido compositor señaló en una entrevista que, luego de cerrar el trato, cruzó hacia el café Haití —anteriormente ubicado frente a Palacio de Gobierno—, y en la parte posterior de una factura comenzó a escribir la letra de la tan ansiada canción.

No pasaron más de 15 minutos cuando regresó con el tema listo y, aunque el general se encontraba ocupado entrevistando a un gremio de pescadores, Augusto no se hizo problemas y los convocó como jurados.

“El general se sorprendió con su visita y le preguntó si había olvidado algo. Mi papá le dijo no, tú me dijiste 15/15, mira tu reloj, cuánto tiempo ha pasado. 15 minutos. Ya está tu canción. Comenzó a cantarla en voz alta y en la parte que dice: ‘Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú’, tanto los pescadores como Vinatea soltaron lágrimas de emoción”, cuenta su hijo Marco Polo Campos.

¿Cuánto dinero le pagaron a Augusto Polo Campos?

De acuerdo con lo que comentó su hijo Marco Polo Campos en una entrevista, el famoso artista recibió la suma de 15.000 dólares por componer “Contigo Perú” en tan solo 15 minutos.