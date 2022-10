El 5 de diciembre de 1945, cinco aviones de combate TBM Avenger despegaron de una estación aérea de Florida, Estados Unidos. El escenario era muy tranquilo, ya que se trataba solo de un entrenamiento de rutina. Sin embargo, por extrañas circunstancias, los tripulantes de este grupo de aeronaves, que se denominó en su conjunto vuelo 19, jamás volvió a ser visto. Fue así que este extraño caso dio origen al famoso misterio del Triángulo de las Bermudas. Pero ¿qué sucedió aquel día?

Pero estos cinco aviones no fueron los únicos de los que se perdió el rastro, ya que aquel fatídico día, otro avión que llevaba a 13 personas en su interior, y que formó parte de las actividades de búsqueda, también desapareció en sorprendentes circunstancias.

¿Qué pasó con el vuelo 19?

A las 2.00 p. m. del 5 de diciembre de 1945, un grupo de cinco aviones bombarderos torpederos TBM Avenger iniciaron un ejercicio de vuelo. Su itinerario era el siguiente: primero tenían que efectuar bombardeas en la zona de Hens and Chickens Shoals, luego se dirigirían a la isla Gran Bahama para, finalmente, retornar a su base.

Del total de aeronaves, cuatro llevaban tres tripulantes y solo uno estaba integrado por dos personas. El vuelo 19 comenzó sin mayores problemas. Así, las dificultades iniciaron cuando se dirigieron hacia Gran Bahama. En aquel momento, el líder del grupo, Charles C. Taylor, observó que la brújula de su aeronave estaba fallando y que estaban viajando en una dirección errónea.

Sumado a este inconveniente, comenzó a producirse ráfagas de viento y a llover, lo cual generó la desorientación del grupo. Tras volar por varias horas sin tener una dirección clara ni saber en qué lugar se encontraban, Taylor decidió prepararlos para un aterrizaje forzoso en el mar.

El grupo de cinco aviones bombarderos torpederos TBM Avenger que se perdieron en 1945 se denominó vuelo 19. Foto: US NAVY

Fue así que un grupo de hidroaviones PBM Mariner salió en su búsqueda. Sorpresivamente, uno de ellos desapareció de forma repentina. Nunca se volvió a conocer su paradero ni lo que pasó con sus 13 tripulantes, aunque se suele creer que este explotó minutos después del despegue.

¿Cuánto tiempo trabajaron en la búsqueda de las aeronaves del vuelo 19?

La mañana siguiente, la Marina continuó con las labores para encontrar a los aviones de combate TBM Avenger. Más de 300 botes y aviones realizaron una intensa labor para ubicar al vuelo 19 y al PBM Mariner. Los trabajos se desarrollaron durante 5 días sin el menor éxito. Posteriormente, David White, teniente de la Armada, aseguró lo siguiente: “Tuvimos cientos de aviones buscando, y buscamos por tierra y agua durante días, y nadie encontró los cuerpos ni los escombros”.

La comisión de investigación de la Marina que trabajó en el caso no pudo encontrar una respuesta concreta sobre el origen de la tragedia. No obstante, uno de los argumentos que se señaló fue que, posiblemente, Taylor habría cometido el error de confundir a islas Bahamas con los Cayos de la Florida luego que su brújula presentase desperfectos. Pero esta explicación no fue suficiente para esclarecer la razón de la desaparición del vuelo 19, por lo que se le atribuyó a “motivos desconocidos”.

¿Cómo el accidente del vuelo 19 dio origen al misterio del Triángulo de las Bermudas?

La ausencia de una causa clara sobre este incidente generó la aparición de diversas teorías y especulaciones. Fue así que, entre los años 1960 y 1970, diferentes revistas y escritores, como Charles Berlitz y Vincent Gaddis, impulsaron la idea que este grupo de aviones habría sido ‘engullido’ por el denominado Triángulo de las Bermudas, la misma que hace referencia a la zona del mar ubicada entre la Florida, Bermuda y Puerto Rico.

A partir de entonces, este territorio del océano fue señalado como el ‘origen’ de la desaparición de otros barcos y aviones.