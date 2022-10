¿Qué hace que las parejas funcionen bien, según la teoría triangular del amor?

Las relaciones de pareja no siempre tienen un final feliz, pues hay quienes llevan años juntos y no quiere decir que todo ha sido color de rosa entre ellos. No existe secreto que lo avale, pero sí un estudio realizado por un experto que revela por qué los enamorados mantienen un vínculo sentimental muy fuerte a pesar de los obstáculos afrontados.

El psicólogo estadounidense Robert Sternberg publicó la teoría triangular del amor, en la cual explica los elementos fundamentales que debe tener un romance para que funcione; sin embargo, diversos especialistas en terapia de pareja señalan que la comunicación es el pilar principal de toda relación sentimental.

¿En qué consiste la teoría triangular del amor de Robert Sternberg?

Para que la pareja funcione debe cumplir con los componentes principales expuestos por Robert Sternberg en su teoría triangular del amor, de lo contrario la relación terminará en poco tiempo. La intimidad, la pasión y el compromiso son los elementos de su hipótesis que son explicados por Alba Almeida en su artículo “Las ideas del amor” de R.J. Sternberg: la teoría triangular y la teoría narrativa del amor.

Para que una relación funcione debe cumplir con los elementos fundamentales de la teoría del triangular del amor. Foto: Men's health

“La intimidad es el sentimiento de cercanía, unión y afecto hacia el otro, sin que exista pasión ni compromiso a largo plazo. Además, es promover el bienestar de la persona amada, un sentimiento de felicidad junto a la misma, respeto, entendimiento mutuo y apoyo emocional. La intimidad es la autoexposición mutua, donde se muestran tal como son en un proceso de confianza y aceptación” , menciona Alba Almeida.

Por otro lado, la pasión es la unión con la pareja y no nos referimos a lo carnal. “Es aquel estado de deseo intenso de estar con el otro, el cual se produce por una excitación mental y física. Por ende, la pasión es la expresión de deseos y necesidades como la afiliación, autoestima, entrega, sumisión y satisfacción sexual”, revela el especialista.

El compromiso es el último elemento de la teoría triangular del amor y está conformado por dos aspectos en relación con una variable temporal. “A corto plazo, cuando uno de la pareja decide amar al otro, mientras que a largo plazo, es el compromiso para mantener ese amor, los planes a futuro y trabajar para que estos se realicen” , aclara Alba Almeida. No obstante, este no se dará cuando la pasión se haya esfumado de la relación o puede aumentar con la intimidad. Por tanto, el compromiso es el elemento que da estabilidad a las parejas cuando aparecen los altibajos, y tiene relación con la razón implícita o explicita que acaba con el compromiso.

Respetar la libertad de cada uno es importante para que funcione la relación sentimental. Foto: Goalcast

¿Qué otras recomendaciones existen para que funcione la relación?

La República se comunicó con Maite Valdivia, psicóloga y experta en terapia de pareja, quien reveló que la libertad es no dejar de ser uno mismo y no atribuirle tu felicidad a la otra persona son clave para que funcione la relación sentimental.