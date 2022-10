¿Puedo divorciarme si mi pareja tiene impotencia sexual?

Las relaciones sexuales son un factor clave para toda pareja, sobre todo si conforman un matrimonio. Por este motivo, el hecho de que uno de los cónyuges tenga impotencia sexual suele generar crisis a largo plazo, ya que pese a la buena relación y el amor que se profesen, la falta de intimidad puede ocasionar frustración y un desgaste en la convivencia.

En algunos casos, esta situación significa un problema tan grande en la familia, hasta el punto de ocasionar un divorcio. No obstante, muchos no se atreven a llevar el proceso legal a cabo, debido a que no saben si la impotencia sexual es un motivo válido para terminar con el matrimonio. Para resolver estas dudas, La República consultó a la abogada de familia Lorena Meza.

¿Es legal divorciarse si uno de los cónyuges tiene impotencia sexual?

Aunque muchos no lo sepan, la impotencia sexual sí puede significar una causa válida para terminar con el matrimonio. La abogada Meza explica que: “ La impotencia sexual se adecúa dentro de la causal de divorcio denominada ‘imposibilidad de hacer vida en común’, dado que el hecho de que el cónyuge padezca impotencia sexual impide que se cumpla uno de los deberes del matrimonio, que es el débito sexual entre los cónyuges ”.

Cabe señalar que si la persona que sufre de impotencia sexual no está de acuerdo con el divorcio, se deberá probar en los juzgados que esta condición constituye un problema grave en el matrimonio: “Dentro del proceso, el cónyuge perjudicado deberá probar que la impotencia de su pareja convierte en imposible realizar vida en común”, explica Lorena Meza.

La impotencia sexual puede ocasionar problemas graves en una pareja. Foto: archivo Urólogo Rodrigo León.

¿Qué pasa si uno de los cónyuges oculta su condición de impotencia sexual hasta el momento del matrimonio?

Si uno de los cónyuges oculta su condición de impotencia sexual, constituye un proceso diferente, ya que en lugar del divorcio, se procedería a la nulidad del matrimonio:

“Esa es otra figura, porque el cónyuge habría actuado de mala fe, lo cual es causal de nulidad del matrimonio. Esto es muy diferente al divorcio porque anula el acto jurídico del matrimonio, mientras que el divorcio no lo anula, sino que le pone fin y todo lo que se hizo durante el tiempo de vigencia del matrimonio tendrá todos los efectos legales”, agrega la jurista.

La impotencia sexual se incluye en el causal de divorcio denominado "imposibilidad de hacer vida en común”. Foto: archivo Infosalus.

¿Cuáles son los causales de divorcio señaladas por el Código Civil peruano?