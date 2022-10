¿Cuáles son las razones por las que nos equivocamos tanto al elegir una pareja?

Tener una relación sentimental no es cuestión de suerte. Aunque muchos aseguran que les ha ido mal en el amor, muy pocos se han detenido a pensar cuáles son los errores que se comenten al momento de elegir una pareja; pues todos se enfocan y analizan minuciosamente otras decisiones importantes en su vida, pero nunca han considerado aspectos fundamentales para la convivencia con esa persona, algo que es sumamente importante.

De acuerdo a especialistas, los errores al momento de elegir una pareja amorosa están relacionadas a que las personas suelen mezclar los sentimientos con la razón, así como idealizar demasiado a la otra parte. Además, se dejan llevar por el supuesto amor que sienten y con el tiempo descubren la verdadera personalidad de él o ella.

¿Por qué nos equivocamos al elegir una pareja?

La República conversó con Maite Valdivia, especialista en terapia de pareja, quien mencionó que elegir a alguien como compañero parte del objetivo que se quiere con esa persona, pues considera que es una decisión crucial al momento de iniciar una relación.

Analizar las características de una persona son importantes para no equivocarse en elegir una pareja. Foto: De salud psicólogos

“La respuesta partirá del concepto que se tiene sobre una relación, ¿qué quiere o que espera de una pareja? Esta decisión a veces la toman sin pensar y solo se dejan llevar por la emoción del momento, por lo que no evalúan esas características de la otra parte que se muestran mucho antes de empezar una relación. De esa manera, se puede encontrar personas que quieren una relación estable, pero se vinculan con alguien que no desea nada serio y creen que lo harán cambiar de parecer. Por ende, son decisiones que no se parecen a sus necesidades”, expresó Valdivia.

Asimismo, el psicólogo clínico especialista en terapia cognitiva y magíster en Bioética Walter Riso explicó en su canal de YouTube que las personas, al estar en una relación sentimental, son muy frecuentes a cometer errores en nombre del amor. “No pienses que tu amor va a curar a la otra persona, porque (el amor) tiene otras funciones. Existen otras patologías que el amor no alcanzará para sanar”.

Además, reveló que hay parejas que aparentan ser otras, lo que conlleva a que una relación fracase. “¿Por qué nos equivocamos tanto? Porque elegimos mal, también puede ser la presión social o por los problemas de cada uno. Muchas veces elegimos a personas que compensan nuestro déficit; por ejemplo, si eres inseguro, elegirás a alguien decidido. Al inicio te mostrarás igual, pero de ahí te quitarás la máscara, lo cual causará problemas. Elegir bien es amor y razón”, señaló Riso.

¿Qué hacer para no equivocarnos al elegir una pareja?

En esa misma línea, Valdivia deja una recomendación para aquellos que hacen recurrente uso del “no tengo suerte en el amor” o “me va mal en el amor”, pues tener una pareja estable no se trata de un juego al azar.