¿Por qué las arañas nunca están cerca de las telarañas que dejan en los rincones de la casa?

Las arañas suelen habitar los rincones de la casa. Por ello, es usual ver en las esquinas telarañas con polvo, las cuales son utilizadas por estos insectos para cazar a sus presas. No obstante, si has visto detenidamente esta frágil estructura creada por el arácnido, seguro te has percatado de que este casi nunca está cerca o dentro de ella.

A continuación, te contaremos el motivo por el que casi siempre estos artrópodos están lejos de sus telarañas y por ello siempre las encontramos en otros lugares del hogar.

Las telarañas no son perceptibles para los ojos humanos. Foto: LT10

¿Por qué dentro de las telarañas casi nunca se encuentran los arácnidos?

Según la revista estadounidense Mentalfloss, si ves una telaraña colgando en algún rincón de tu casa, es prácticamente seguro que la araña que la tejió ya no se encuentre en ese lugar, pues para ese momento ya se habrá ido a otro lugar para forjar una nueva. Es por ello que casi nunca solemos verlas.

El objetivo de esta estructura hecha con seda de araña proteica es capturar insectos más pequeños para que luego se las coman. Asimismo, como tiene una consistencia pegajosa, se les facilita aprisionarlas. Los arácnidos más comunes que forjan más telarañas pertenecen a la familia de los terídidos, los cuales cuentan con más de 200.200 especiales de 87 géneros que están presentes en todo el mundo.

Si bien la mayoría de estos insectos son inofensivos, existen ciertas excepciones con las que debes tener mucho cuidado. Un claro ejemplo es la viuda negra, cuya picadura puede llegar a ser mortal para las personas.

Las telarañas que forjan los arácnidos sirven para atrapar a sus presas. Foto: Diario AS

Otro dato interesante es que las telarañas originales son casi imperceptibles para el ojo humano. Sin embargo, cuando pasa mucho tiempo, estas empiezan a llenarse de polvo y adquieren un color blanco o gris, por lo que se vuelven visibles y recién podemos detectarlas. De esta manera, podemos llegar a la conclusión de que la estructura arácnida ya lleva mucho tiempo en determinado lugar y la dueña ya se trasladó a otro rincón de la casa para forjar muchas más.