¿No tienes idea de cómo emprender tu propio negocio? El hijo del hombre más rico de Latinoamérica te da 4 consejos

Emprender un negocio propio es el sueño de muchos, pues genera cierta estabilidad económica y puede ser tu propio jefe. Sin embargo, no todos tienen idea de cómo empezar. Por ello, Carlos Slim Domit, el hijo del hombre más rico de Latinoamérica, brinda algunos consejos que te servirán si buscas generar ingresos con un emprendimiento.

A continuación, te contamos los tips que brinda Slim Domit para todos los emprendedores que busquen hacer realidad el sueño de tener un negocio.

¿Quién es Carlos Slim Domit?

El padre del empresario mexicano es Carlos Slim, un magnate de las telecomunicaciones que, según la revista Forbes, tiene un patrimonio neto de 81.200 millones de dólares, por lo que es considerado como el más millonario de América Latina.

Carlos Slim Domit fue director general de la cadena de tiendas y restaurantes Sanborns. Foto: Revista Clase

A la fecha, Slim Domit es el presidente del Consejo de Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, y también, es consejero de otras empresas de su familia, como América Móvil, América Telecom, Carso Global Telecom, CompuUSA, Grupo Carso y Grupo Sanborns, entre otras.

Como el ejecutivo tiene una amplia experiencia en los negocios, comparte sus conocimientos con otros emprendedores que también deseen generar sus propios ingresos. En un video del canal de Youtube de Arturo Elías Ayub, el hijo de Carlo Slim brinda cuatro recomendaciones para triunfar en el mundo empresarial.

Consejos para tener tu negocio propio según Carlos Slim Domit

1. Emprende un negocio que de verdad te apasione

Muchos emprendedores creen que colocar un negocio con alta demanda -pese a que no les guste el rubro- es un camino asegurado al éxito. Un ejemplo sería una cafetería o restaurante. No obstante, Slim Domit sugiere que, si este tema no te apasiona, no tendrás buenos resultados.

Por ello, recomienda que es mejor disfrutar y aprender de un negocio que realmente nos guste para disfrutar todo el proceso de creación y gestión.

2. Aprende a trabajar en equipo

Escuchar todas las ideas y opiniones de todo tu equipo puede traer grandes beneficios al proyecto que se tiene en mente. De esta manera, todos podrán intercambiar diversos conocimientos y dar una retroalimentación efectiva.

Emprender tu propio negocio contiene varios desafíos y retos. Foto: Compartamos banco

También toma en cuenta a las personas que están involucradas en el emprendimiento, pues con ellas tendrás que relacionarte para que el negocio se expanda.

3. No pienses solo en ti, apuesta por tus clientes

En torno a un negocio hay muchas ideas, sin embargo, puede que lo que para ti resulte aburrido o monótono, para otros puede ser innovador, o viceversa. Para ello, debes guiarte de tus clientes y estudiar el mercado, con el fin de generar estrategias que puedan satisfacer a todos.

De esta manera, podrás hallar un equilibrio entre los propósitos de tu empresa y el deseo de tu audiencia.

4. Habrá dificultades y debes estar preparado

Emprender nunca ha sido sencillo y tampoco verás resultados mañana mismo. Tienes que ser paciente y perseverante ante los obstáculos, pues habrá días que no serán buenos.

“Si algo falla, si no se da en el tiempo o en las condiciones que imaginabas, sigue intentando”, indicó Slim Domit.