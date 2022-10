¿Qué fue de Run Run, el zorro más famoso del Perú y dónde se encuentra en la actualidad?

El zorro Run Run ocupó diversos titulares a inicios de 2021 luego de que una familia en Comas pidiera ayuda a las autoridades para capturar al animal que estaba perjudicando a sus vecinos. Durante sus peticiones, la señora Maribel Sotelo reveló cómo fue que pudo tener de mascota a un zorro andino, pues le hicieron creer que se trataba de un perro siberiano.

La llegada de Run Run a uno de los distritos de Lima había logrado tener el cariño de todos los vecinos, quienes después de su desaparición idearon diferentes planes para poder apresarlo, pero se les escapaba. Tras varios días de esperar su regreso, SERFOR llegó para solucionarlo y llevar al zorro lejos de sus dueños. Pero, ¿qué pasó con el zorro después de haber sido domesticado?

¿Dónde se encuentra en la actualidad Run Run?

El destino del animal era incierto hasta que las autoridades decidieron llevarlo a la Granja Porcón, Cajamarca, donde sigue en cautiverio, ya que el ambiente dónde se encuentra es de 140 metros cuadrados. Previo a su paradero final, Run Run fue capturado por SERFOR y trasladado al Parque de las Leyendas para que cumpla un periodo de cuarentena antes de ser ingresado a un ambiente apropiado para él.

La idea de que Run Run pase a cautiverio luego de escaparse de su casa durante una noche, mantuvo en vilo a todos los peruanos y hasta crearon curiosas frases e imágenes del zorro que fue criado como perro para que rápidamente sea apresado. Asimismo, se cuestionó a la familia y a las personas que se dedican a la comercialización ilegal de animales.

En diferentes medios, Maribel Sotelo, la mujer que compró al zorro en el centro de Lima como regalo para su hijo, mencionó haber costeado los daños ocasionados por Run Run. Además, relató que llamó a las autoridades especializadas para que su mascota sea detenida, pero nunca llegaron porque estaban en cuarentena.

¿Cómo fue la captura de Run Run por SERFOR?

Los expertos en flora y fauna silvestre, no tuvieron de otra que estar a la expectativa al momento que Run Run se acercara a su domicilio por comida o para jugar con los perros de su barrio. Sin embargo, el zorro cumplía fielmente sus características: agilidad y astucia, pues no podían llegar a él con facilidad. Tras ello, los especialistas le lanzaron un dardo con un tranquilizante que les permitió trasladarlo al Parque de las Leyendas y ya no al Zoológico de Huachipa, debido a la lejanía y el poco efecto del sedante por su contextura.

A pesar de ser un animal silvestre, Sotelo junto a su familia y vecinos buscaban tener noticias de Run Run, pero solo les decían que estaba cumpliendo cuarentena y siendo evaluado con una serie de exámenes para reestablecer su salud; además de analizar su comportamiento y llevar una adecuada alimentación antes de ser trasladado a lo que ahora es su hábitat, la Granja Porcón.