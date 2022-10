Ser inteligente es el deseo de muchos, y aunque parezca un camino difícil, según un estudio de la Universidad de Harvard, la realidad es que con algunos sencillos tips se puede lograr este objetivo.

¿Realmente se puede ser más intelectual con algunos consejos? En palabras de los especialistas de Harvard, sí es posible. Los hábitos, comportamientos y actitudes son los que pueden activar la mente y trabajar la inteligencia.

5 tips de la Universidad de Harvard para ser más inteligente

En el libro “Make it stick: The Science of Successful Learning” (”La ciencia del aprendizaje exitoso”), de la prestigiosa casa de estudios, se dan a conocer algunas recomendaciones para mejorar la capacidad cerebral y la agilización de la memoria. De esta manera, se puede lograr un mejor nivel de intelectualidad. A continuación, te contamos cuáles son los consejos que brinda Harvard.

Harvard brinda diversas recomendaciones para que todos refuercen la agilidad de su mente. Foto: Wizard

Aprende algo nuevo para que tu mente se active

No necesariamente debe ser un curso de matemáticas o ciencia, cualquier actividad como cocinar o aprender un idioma también cuenta, pues cuando se hace algo nuevo se estimulan las células cerebrales y la comunicación entre ellas. Hasta un juego sencillo como el rompecabezas puede mantener la mente activa.

Repite lo que aprendes en voz alta

Cuando se escuchan palabras en voz alta, la persona las recuerda con mayor facilidad. Esto funciona mucho mejor cuando se acaba de aprender algo nuevo. Un ejemplo es cuando recién se conoce a alguien y si en una conversación repites varias veces su nombre, es muy probable que lo recuerdes sin dificultades, ya que es más sencillo vincular su nombre con su rostro.

Divide la información en partes

Cuando se debe aprender mucha información, lo mejor es dividirla. Un ejemplo es cuando queremos memorizar un número de teléfono, como son varios dígitos, puede ser un poco difícil. Pero si se fragmenta, y te aprendes los números de tres en tres, hay más posibilidades que los recuerdes y los retengas mejor.

Conecta conocimientos nuevos con los antiguos

Una vez que empiezas a vincular información nueva con otra antigua, haces que tu mente se fortalezca y la memoria sea mucho más sólida. Al momento de hacer el esfuerzo de conectar ambos conocimientos, también trae consigo la posibilidad de recordar mejor las cosas.

Con diversas actividades que no necesariamente son intelectuales, se puede lograr activar la mente. Foto: Pexels

Realiza cosas con tu mano no dominante

Cualquier actividad simple, como cepillarse los dientes o tomar un vaso de agua, hace que tu cerebro se esfuerce más y a la vez se active. Si adquieres este hábito, podrás desafiar tu mente al hacer diferentes conexiones.