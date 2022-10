El higo es una de las frutas exóticas más deseadas en la temporada de primavera y verano. Su característico sabor y sus altas propiedades lo convierten en el aperitivo ideal; sin embargo, para que este fruto pueda llegar a nuestras manos requiere de una proceso de polinización en el que las avispas son las principales protagonistas.

De ahí es que sea posible que algunos de estos insectos —debido a que rompen sus alas y antenas— queden atrapados dentro de la fruta y acaben muriendo. Pero ¿realmente ingerimos avispas cuando comemos higos?

Desde el punto de vista botánico, el higo no es una fruta sino una infrutescencia. Foto: Cuidateplus

¿Ingerimos avispas cuando comemos higos?

El higo y las avispas son dos especies totalmente interdependientes. Es decir, requiere la una de la otra para poder sobrevivir. Mientras que el higo necesita la ayuda de la avispa para poder reproducirse, esta consigue vivir y alimentarse gracias al árbol de la higuera.

Las avispas hembras, al introducirse dentro del fruto —higo macho que no es comestible— para depositar sus larvas, rompen sus alas y antenas, por lo que acaban muriendo dentro de ella. Aunque este es el proceso natural que se requiere para la polinización, el problema surge cuando estos insectos ingresan a un higo hembra, fruto que sí se consume comercialmente.

Cuando esto sucede, el cuerpo muerto de la avispa se descompone dentro del higo gracias a la ficina, una enzima que posee el fruto y que se encarga de convertir el insecto en proteína, según explica Mariano Sanchéz, conservador del Jardín Botánico de Madrid en el portal web del canal televisión español Antena 3.

No obstante, según se refiere en el portal web Iziko Museums of South Africa, los higos frescos que se comercializan para el consumo diario y que compramos comúnmente en los mercados son cultivados y no requieren del proceso de polinización, por lo que no ingerimos avispas cuando comemos este fruto.

Sin embargo, en el caso del consumo de los higos secos, cabe la posibilidad de que este hecho pueda ocurrir, ya que, en su mayoría, se necesitan de otras variedades de higueras que usan el método de polinización para madurar.