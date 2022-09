¿Cuál es la razón por la que debes meter una cuchara de metal en el microondas cuando calientas líquidos?

El microondas es uno de los electrodomésticos que suelen usar muchas personas para calentar algún alimento o bebida. Una de las principales indicaciones de los fabricantes es no colocar nada que sea metálico en su interior, ya que podría generar chispas y producir un incendio. Sin embargo, hay una excepción a esta regla, puesto que se recomienda usar una cuchara de metal cuando se caliente un líquido.

Cabe indicar que esta distinción aplica únicamente para el referido utensilio, y no para un tenedor o algún otro objeto metálico. De lo contrario, podría dañar el electrodoméstico o generar algún incidente más graves.

¿Por qué se debe meter una cuchara de metal en el horno microondas cuando se caliente un líquido?

Colocar la cuchara de metal en la taza o el vaso cuando calientas un líquido en el microondas permite que la bebida aumente su temperatura de manera uniforme. Así, se evita sobrecalentar el agua, según refirió el catedrático de la Universidad de Murcia, Rafael García Molina, al medio El País de España.

“Conviene poner una cuchara para evitar lo que se llama sobrecalentamiento, en el que el líquido ha superado la temperatura de ebullición en el microondas, pero no ha llegado a hervir”, aseveró.

Cuando esto sucede, el contenido puede llegar a superar los 100° C, pero parecería que no, debido a que no se observan burbujas. Esta situación es peligrosa, pues al sacar el recipiente del microondas, podría generar que este hierba de forma súbita. Así, bastaría tan solo un pequeño golpe o alteración para que el líquido sobrecalentado genere una erupción y el líquido puede salir proyectado contra cualquier persona.

Diferentes empresas fabricantes de microondas recomiendan colocar una cuchara cuando se va a calentar un líquido en este electrodoméstico. Foto: COPE

¿Cómo una cuchara de metal ayuda a evitar una ebullición?

Para la ebullición, las burbujas de vapor que se producen al interior del agua requieren de ciertos núcleos de condensación. Es decir, algo al interior del vaso o taza que agrupe el vapor generado. Este fenómeno se puede observar al colocar algunas cucharadas de sal en un vaso de cerveza. De esta manera, se podrá observar como el dióxido de carbono se agrupa alrededor de estos gramos y aparecen las burbujas.

“Esas pequeñas cantidades de aire atrapadas en la superficie de la cuchara son las que, si se sobrecalienta el líquido, generarán burbujas ya dentro del microondas y entrará en ebullición dentro, salpicará en el interior o se saldrá de la taza, pero evitará el accidente”, aseguró García Molina al citado medio español. Así, las cucharas metálicas pueden ayudar a este proceso.

Las cucharas de metal pueden colocarse en el microondas siguiendo algunas recomendaciones. Foto: composición LR/EFE

Cabe recordar que la forma en que un microondas calienta determinados alimentos o cualquier otro objeto hace que los electrones que oscilan en el metal se concentren y produzcan fuertes campos eléctricos que no son visibles, sino hasta que generan chispas de fuego. No obstante, la forma redonda de las cucharas hace que sea la excepción.

Pero, si decides colocar una cuchara al interior de este aparato, es necesario ubicarla al menos con dos centímetros de separación de las paredes y de la puerta del electrodoméstico. Además, recuerda que es el único utensilio de metal que puedes meter, pues colocar un tenedor o un cuchillo podría dañar el electrodoméstico o generar otros incidentes, según refiere la página oficial de la empresa Bosch.