La historia de Marilyn Rodríguez, la cusqueña que sobrevivió a un accidente y pronto se convertirá en doctora

Marilyn Carmen Rodríguez es todo un ejemplo de superación. Cuando era niña, sufrió un accidente vehicular en el que perdió una pierna. No obstante, este hecho se convirtió en una oportunidad, pues descubrió su verdadera vocación en la vida: ser doctora.

La joven nacida en Cusco estudió arduamente para cumplir sus sueños y, finalmente, logró estudiar Medicina Humana. De esta manera, se volvió en la única joven de su pueblo Raqchi en cursar esta carrera. Conoce a continuación su inspiradora historia y cuáles son sus planes a futuro.

El accidente que le cambió la vida

Cuando Marilyn tenía 6 años y regresaba de su colegio, un carro se salió del camino y la atropelló. Según indicó, a pesar de que sus padres la llevaron a tiempo al hospital de Sicuani, la herida en su pierna se infectó.

Además, no fue atendida debidamente hasta dos días después. Posteriormente, la trasladaron a una clínica privada, pero ya era muy tarde, puesto que su pierna se había gangrenado y no tuvieron otra alternativa que amputársela.

Tras este trágico hecho, si bien la joven cusqueña se sintió deprimida, también lo tomó como una oportunidad, ya que, de esta manera, encontró qué quería estudiar. Asimismo, resaltó que nunca se sintió menos que los demás.

Marilyn Carmen Rodríguez estudia Medicina Humana y es sobreviviente a un accidente de tránsito. Foto: Larotativa.pe

“No me he sentido menos. En el colegio no podía hacer Educación Física por mi condición. Ahí sí me sentía excluida, pero no en lo académico. No me gusta que me traten diferente, soy una persona normal, solo tengo una discapacidad”, declaró en una entrevista para El Trome.

Su inspiración para estudiar Medicina Humana

A mediados del 2021, la joven se encontraba en el décimo ciclo de la carrera de Medicina Humana, en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), a la cual ingresó por mérito propio. No obstante, como la casa de estudios estaba en la misma ciudad de Cusco, tenía que mudarse y costar sus propios gastos. Para lograrlo, postuló al concurso Beca Inclusión del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), el cual ganó y ahora el Estado peruano le ayuda con su alimentación, movilidad y el alquiler de su pequeño cuarto.

La estudiante de la UNSAAC recalca que todo lo que ha logrado hasta ahora es gracias a su padre, quien trató de enseñarle sus conocimientos para que ella llegara lejos.

“Me preparé desde cuarto año de secundaria en la academia e ingresé a la universidad en el primer intento en el 2015. Mi papá René es profesor de matemáticas y parte de mi logro se lo debo a él. Siempre me enseñaba, me decía que él no pudo ir a la universidad porque no tenía dinero. Quería que mis hermanos y yo sí lo hiciéramos, por eso, siempre trataba de destacar desde la escuela”, agregó Marilyn.

Sus planes a futuro

La joven aún no decide cuál será su especialización, ya que se encuentra debatiendo entre neurología y pediatría. Pero sí está segura que trabajará en su ciudad natal.

“Tengo pensando trabajar en Cusco para ayudar a los que más lo necesitan”, añadió.

Su madre, Esther Camino, destacó que ella es la única de su pueblo Raqchi que estudia Medicina, pues en la localidad es difícil acceder a una buena educación.

“A nivel de mi comunidad, es la única que está estudiando Medicina en la UNSAAC. Nos sentimos orgullosos de ella. No es fácil salir adelante cuando vives en el campo. Hemos pasado por momentos difíciles (..) A ella no le gusta que le digan ‘pobrecita’. Cuando hay colas en el comedor, evita las preferenciales”, comentó la progenitora de la futura doctora.

Finalmente, Marilyn Carmen Rodríguez envió un mensaje para todos aquellos que tengan grandes sueños.

“Tienes que aceptarte, quererte. Eso a mí me ayudó bastante”, finalizó.