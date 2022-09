¿Qué pasó con Marco Antonio, el ‘cerebro’ detrás de la Teleferia?

Marco Antonio Melosevich es uno de los rostros más recordados de la televisión peruana gracias a que fue la figura principal de la teleferia, un formato de telemarketing que tuvo bastante éxito en Perú a inicios y mediados de los 2000.

Aunque el también conocido como ‘rey de las ventas’ ganó mucha popularidad en el país y también fue parte de otros programas de TV, con el paso de los años se alejó de las cámaras. Conoce a qué se dedica el locutor en la actualidad y por qué terminó la Expoferia de Las Américas.

¿Quién es Marco Antonio Melosevich?

Según indicó el locutor en una entrevista para Carlos Orozco, tiene orígenes croatas, puesto que sus abuelos y su padre son originarios de este país europeo. También resaltó que, desde niño, vendía algunas cosas. Aunque inicialmente pensó que se dedicaría a la música porque le gustaba tocar la batería, su familia no se lo permitió.

Marco Antonio junto a una clienta de la teleferia. Foto: Captura de RBC

Estudió Ciencias de la Comunicación, pero a espaldas de su padre, quien creía que estudiaba Derecho, hasta que a la mitad de la carrera lo descubrió. Posteriormente, Marco Antonio ingresó a la radio, donde tuvo bastante éxito. También fue animador de eventos gracias a su facilidad de palabra.

Años después fue a Estados Unidos para ahorrar dinero y tener su propio negocio. Fue allí donde descubre el ‘poder de la televisión’, medio en el cual se podía vender de todo. Cuando llegó a Perú ya tenía una propuesta lista y tras tocar varias puertas en los canales de televisión y encontrar a diversos vendedores, surgió la teleferia.

Gracias a la gran popularidad que obtuvo como vendedor de la Expoferia de Las Américas, diversos programas de la farándula lo empezaron a llamar, siendo el primero el de “Magaly Teve”. También tuvo una participación especial en “Al fondo hay sitio” y en obras teatrales.

¿Por qué terminó la teleferia?

Marco Antonio señaló que la teleferia terminó debido al uso masivo de internet, pues hoy en día para averiguar sobre un producto novedoso, solo se tiene buscar en el smartphone. Ante esta situación, ya no consideraba rentable el negocio.

“Antes no había eso, entonces era más fácil que tú pudieras comprar. Ahora es una variedad enorme de productos (...) Ya no era negocio, ya no era negocio para los muchachos tampoco. Vamos a descansar”, le dijo el locutor a todos los vendedores que lo acompañaron durante la Expoferia de Las Américas.

Marco Antonio Melosevich en la actualidad

Luego de que la teleferia llegara a su fin, así como su alejamiento de las cámaras, Marco Antonio empieza a dedicarse a la producción audiovisual, sector en el que se desempeña hoy en día y tiene de clientes a diversas marcas como la empresa de transporte Civa y la operadora Entel. También imparte cursos sobre ventas.

“El buen vendedor tiene que soñar con las ventas, el buen vendedor tiene que vivir, soñar, amanecer”, enfatizó el recordado locutor.

Cabe destacar que en julio de 2022, Marco Antonio junto a Pepe Lucho regresaron con la teleferia en Plaza Norte.