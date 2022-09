Viajar en avión suele ser una experiencia muy satisfactoria gracias a la buena atención que brindan todos los miembros de la tripulación. Las aeromozas, por ejemplo, siempre están prestas a auxiliar y ayudar a cada uno de los pasajeros, al ofrecerles seguridad y comodidad en su vuelo.

Sin embargo, también es importante que los usuarios pongan de su parte para que el viaje culmine positivamente. Conoce qué no debes olvidar de hacer al bajar de un avión.

¿Qué no debes olvidar de hacer cuando bajas de un avión?

Aunque suene un poco obvio, es importante que los pasajeros no se olviden de dar las gracias y despedirse de todo la tripulación al momento de bajar de un avión , ya que esto no solo es una muestra de buena educación, sino que hace que las aeromozas y pilotos se sientan valorados, así lo reveló un informe emitido por el medio británico The Sun.

Los pasajeros deben despedirse al descender de un avión. Foto: AFP

Y es que para estos trabajadores es una gran ofensa que no se les reconozca su labor de servicio. De acuerdo con Caroline Skahn, una mujer que ha trabajado como asistente de vuelo durante cinco años para American Airlines, es de mala educación ignorar a las aeromozas al subir y descender de un avión.

“Solo somos humanos, pero si los asistentes de vuelo pueden dar los buenos días a más de 200 personas seguidas (que suben a la aeronave), creo que los pasajeros también deberían poder decirlo al menos una vez” , declaró a dicho medio.

Además, Skahn añadió que, mientras ellos se esfuerzan en tratar bien a los viajeros durante su estadía en la aeronave, no hay ni un “gracias” como respuesta. “Te sorprendería la cantidad de personas que suben a bordo y ni siquiera hacen contacto visual con nosotros, pero aun así intentarán entregarnos su basura sin decir una palabra”, declaró.