TikTok: ¿cuánto dinero ganaría un influencer dando consejos de inversión en esta red social?

Monetizar videos en TikTok se ha convertido en una de las opciones más deseadas para obtener un ingreso extra. Aunque existe una cantidad de contenidos creativos en esta popular red social, los temas sobre finanzas pueden resultar mucho más rentables de lo que se cree.

Según un nuevo estudio realizado por CMC Markerts, el proveedor global de comercios derivados, un influencer que se dedica a crear contenidos sobre asesoramientos de inversión puede llegar a generar un monto superior al sueldo mínimo solo por una publicación patrocinada.

¿Cuánto dinero ganaría un influencer en TikTok dando consejos de inversión?

Mediante el análisis de los principales ‘finfluencers’—influencers financieros—de TikTok, la empresa CMC Markets determinó qué tan rentable es generar videos cortos y precisos con contenido financiero en esta red social.

El estudio determinó que con tan solo dos publicaciones patrocinadas por mes, los creadores de contenido de financiero podrían llegar a ganar entre US$ 275.000 y US$ 750.000 por año ; es decir, entre US$ 22.916 (S/ 89.632) y US$ 62.500 (S/ 244.459) mensuales.

TikTok es una de las aplicaciones más populares. Foto: Gestión

¿Quiénes son los influencers financieros que más ganan en TikTok?

Érika Kullberg : cuenta con 9 millones de seguidores en TikTok y, según TikTok Money Calculator, gana aproximadamente US$ 7.040 dólares por publicación patrocinada.

Marcos Tilbury: con un total de 7,2 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, el empresario inglés puede llegar a ganar US$ 5.860 por video patrocinado.

Duque Alejandro Moore: con 3,4 millones de seguidores en TikTok, el influencer financiero puede generar un ingreso de US$ 2.720 por video patrocinado.

Brandon Schlichter: el influencer cuenta con más de 3,4 millones de seguidores en TikTok y puede cobrar hasta US$ 2.640 dólares por video patrocinado.

Humphrey Yang: con casi 3,3 millones de seguidores, el ex banquero de inversiones gana hasta US$ 2.640 dólares por video patrocinado.