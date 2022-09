¿Cuánto cuesta hospedarse en el Country Club, el lujoso hotel de 5 estrellas de Lima?

El hotel Country Club de Lima se inauguró en los primeros años del siglo XX por el presidente de turno Augusto B. Leguía y desde entonces se ha distinguido como uno de los lugares para alojarse más lujosos de la capital. Este hotel de 5 estrellas cuenta, además, con su exclusivo restaurante Perroquet. ¿Pero cuánto cuesta pasar una noche en dicho establecimiento? Descúbrelo a continuación.

En sus instalaciones se han hospedado diferentes personalidades, como el famoso actor de cine John Wayne, quien incluso conoció a su esposa Pilar Pallete durante su estancia.

¿Cuánto cuesta hospedarse en el hotel Country Club?

La tarifa para alojarse una noche en el hotel Country Club varía de acuerdo a la habitación a la cual se desea acceder, los servicios que contiene, así como la disponibilidad de la misma.

Según su portal oficial, consultado el 24 de septiembre de 2022, alojarse una noche en una habitación New classic King puede costar entre US$ 251,90 (S/ 985,27) y US$ 499,20 (S/ 1.952,54) con impuestos incluidos. En tanto, si se desea agregar el servicio del desayuno en el club las tarifas van desde US$ 277,50 (S/ 1.085,40) hasta US$ 531,20 (S/ 2.077,71).

Otras de las opciones de este lujoso establecimiento es el cuarto Gran New Classic, el cual puede llegar a costar, con tasas adicionales incluidas, US$ 1.075,20 (S/ 4.205,48) la noche.

El hotel Country Club de Lima fue inaugurado en 1927. Foto: Country Club

¿Cuáles son las habitaciones más caras del hotel Country Club?

Las habitaciones más caras del hotel Country Club. El precio de cada una de ellas pueden variar a partir de los servicios que se desean incluir, la disponibilidad de las mismas, entre otros factores. Conoce a detalle el precio promedio de cada una de estas lujosas alternativas.

Suite Museo con vista al campo de golf: entre US$ 1.199,10 (S/ 4.690,10 ) y US$ 1.683,20 (S/ 6.583,58) con impuestos y tasas incluidas.

Suite Country Club con vista al campo de golf: entre US$ 1.337,34 (S/ 5.230,80) y US$ 1.856 (S/ 7.259,46) con impuestos y tasas incluidas.

Suite Dom Pérignon: entre US$ 2.887,68 (S/ 11.294,72) y US$ 3.072 (S/ 12.015,66) con impuestos y tasas incluidas.

La Suite Dom Pérignon es la habitación más cara del hotel Country Club de Lima. Foto: Country Club

¿Cuándo se inauguró el hotel Country Club de Lima?

El hotel Country Club se inauguró en febrero de 1927. Desde su fundación, se ha caracterizado por ser uno de los más exclusivos de la capital del Perú. Este lugar se ubica en el distrito de San Isidro y cuenta con con más de 80 habitaciones disponibles. Además, su restaurante principal es el famoso Perroquet, que ofrece diferentes platos de la gastronomía peruana e internacional.