¿Por qué los turcos no usan papel higiénico cuando van al baño?

En Turquía, los ciudadanos tienen una forma diferente de asearse para evitar el uso del papel higiénico. A pesar de que este producto ya es considerado lícito por la máxima autoridad religiosa, la población prefiere disponer del agua. ¿Cuál es la razón de su hábito? Aquí te lo contamos.

¿Por qué se usa agua en Turquía en vez de papel higiénico?

El uso del agua luego de ir al baño en Turquía viene desde tiempos históricos . Oriente Medio no tuvo acceso al papel higiénico al mismo tiempo que otras sociedades.

Si bien la cultura China instauró el uso de este material para la limpieza en los servicios desde el siglo VI d. C. y Europa lo conoció desde la Edad Media, en occidente no empezó a comercializarse hasta el siglo XIX de la misma forma que Oriente Medio, por lo que Turquía seguía utilizando sus métodos tradicionales de limpieza.

Diyanet licitó el uso del papel higiénico en Turquía. Foto: Lucas Jackson/ Reuters

Cuando llegaron las élites colonizadoras fue entonces que varios estados iniciaron el uso del papel; sin embargo, en el caso de Turquía, esto sucedió por una ‘civilización’ que fue promovida por las autoridades republicanas.

¿Agua antes que papel higiénico?

El papel higiénico era un elemento ‘impuro’ en la sociedad turca. Según la Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía (Diyanet) su uso estaba prohibido por ser un producto parte de la ‘modernización’, de la cual eran recelosos.

“Para que una oración sea considerada legítima, el cuerpo, las ropas y el lugar de oración deben estar libres de elementos considerados ‘impuros’ por el Islam”, establecía Diyanet como base para evitar el uso del papel higiénico en la población. Sin embargo, con el paso del tiempo esta práctica ha disminuido en varios sectores de la población.

Una ‘fatua’ establecida por Diyanet hizo permisible el uso de este objeto como sustitutorio del agua.

“Si no se puede encontrar agua para la limpieza, se pueden usar otros materiales. Aunque algunas fuentes consideran el papel no apto como material de limpieza, dado que es un instrumento para la escritura, no hay problema en usar papel higiénico”, explicó la organización religiosa.

A pesar de que ya cuenta con una ‘autorización’, algunas personas prefieren mantener sus costumbres tradicionales luego de hacer sus necesidades.