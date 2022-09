¿Quién es Liliana Mayo, psicóloga sanmarquina considerada una de las mujeres más poderosas del Perú?

Liliana Mayo es una reconocida profesional que este 2022 integró la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú, según la revista Forbes. Ella es egresada de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y es fundadora del Centro Ann Sullivan, organización que brinda programas de educación a la personas que tienen habilidades diferentes. En ese sentido, te contamos la historia de esta mujer peruana exitosa.

A lo largo de su trayectoria, Mayo Ortega ha recibido diferentes distinciones por su dedicada labor social. Además, destaca por tener una destaco perfil académico, ya que cuenta con un maestría y un doctorado en Desarrollo Humano y Vida Familiar por la Universidad de Kansas de Estados Unidos.

¿Quién es Liliana Mayo, la psicóloga de la UNMSM que es considerada una de las mujeres más poderosas del Perú?

Liliana Mayo se desempeña como directora ejecutiva del Centro Ann Sullivan del Perú. Esta organización sin fines de lucro está dedicada a la educación de personas con habilidades diferentes. Además, de acuerdo con la revista Forbes, ella es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Tras culminar su etapa escolar en el colegio San Antonio del Callao, consiguió ingresar a Psicología en la Decana de América. Durante su internado, tuvo la oportunidad de trabajar durante tres meses en el área de educación especial, donde conoció a una niña con autismo. El contacto con la menor y el enseñarle nuevos conocimientos motivó a Mayo Ortega aprender y conocer más sobre la educación de esta población.

“Conocí a una niña de 5 años. Me dijeron que tenía autismo. No sabía nada al respecto, pero me interesó, me motivó. Comencé a leer, a aprender, a aplicar. Y vi como Paty (la menor) aprendía rápido. Esto me incentivó y me pregunté cuántos menores así hay en mi país”, declaró en 2010 Liliana en una charla de TEDx Talks.

Liliana Mayo ha realizado una maestría y un doctorado en la Universidad de Kansas. Foto: composición LR/Centro Ann Sullivan/Facebook/Universidad de Kansas

Posteriormente, tuvo la oportunidad de conocer la situación en la que vivían muchos niños y niñas que tenían este diagnóstico. “Un amigo me llevó a dar una vuelta por muchos lugares de Lima y Callao. Y vi lo que nunca me imaginé: menores en jaulas, en techos abandonados. Y cuando vi esa realidad, decidí que no podía cerrarle los ojos a ellos”, aseveró en el citado discurso.

Tras graduarse de la UNMSM, tuvo la oportunidad de hacer una maestría y un doctorado en Desarrollo Humano y Vida Familiar en la Universidad de Kansas del país americano. Además, obtuvo el grado de profesor honorario de la Facultad de Psicología de la Decana de América.

¿Cómo fundó Liliana Mayo el Centro Ann Sullivan del Perú?

En 1979, Liliana Mayo fundó el Centro Ann Sullivan del Perú. En un principio, atendía a ocho alumnos y sus familias en el garaje de su casa en el distrito del Callao. Pero con el paso de los años su iniciativa creció de forma exponencial. Así, varias de las personas que se capacitaron o apoyaron este centro desde su fundación, replicaron el sistema en otros países como España, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Guatemala o Brasil.

Esta organización sin fines de lucro aplica, asimismo, la enseñanza individualizada para atender las prioridades de cada uno de los estudiantes y sus respectivas familias. El organismo está centrado en casos de síndrome de Down, autismo, deficiencia cognitiva, parálisis cerebral, entre otros, según información de su página web oficial.

¿Qué reconocimientos ha recibido Liliana Mayo por su labor?

En 2022, la revista Forbes Perú la consideró como una de las 50 mujeres más poderosas del país. Además de esta distinción, Liliana Mayo ha sido reconocida en varias ocasiones por su trabajo en favor del desarrollo pleno de las personas con habilidades diferentes.

Liliana Mayo forma parte de las 50 mujeres más poderosas del Perú según la revista Forbes. Foto: composición LR/Universidad Continental

En 1999, Mayo Ortega fue distinguida con el Premio Reina Sofía de España en el área de integración y rehabilitación. Mientras que, en 2007, fue distinguida con la orden El Sol del Perú en el Grado de Comendador. Asimismo, ha dictado seminarios en más de 20 países de todo el mundo.