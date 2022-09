¿Quién es Héctor Díaz, el joven peruano que creó un buscador web para navegar en más de 100 idiomas?

¡Talento peruano! Héctor Díaz Gómez es toda una promesa en el campo de la programación. Con tan solo 19 años, ha creado Konlap, un buscador web que le permite a los usuarios navegar por Internet en más de 100 idiomas diferentes, incluyendo el quechua y el aimara.

Esta gran innovación ha impactado en diferentes universidades de Estados Unidos y le ha valido el patrocinio de Microsoft For Startups por US$ 150 000. Su pasión por aprender cosas nuevas surgió desde pequeño cuando sentía el gusto de leer una cantidad de libros de Física. Conoce la historia de este joven prodigio.

¿Quién es Héctor Díaz, el joven peruano que inventó Konlap, el buscador web para navegar en más de 100 idiomas diferentes?

Héctor Alberto Díaz Gómez tiene 19 años. Nació en el distrito de Luya Viejo, en la región de Amazonas. Desde pequeño la lectura formó parte de su educación, pues se leía libros enteros sobre química, física y literatura. Desde tercero de secundaria estudió en el Colegio de Alto Rendimiento de su ciudad natal.

En 2019, cuando cursaba el último año de estudio, Héctor Díaz tuvo la oportunidad de viajar a Japón luego de obtener una beca otorgada por el Ministerio de Educación. En el país del Sol Naciente representó al Perú en un evento de ciencias.

Según comentó el joven peruano a un diario local, fue en ese viaje cuando le nace la idea de crear un buscador que ayude a las personas a encontrar información en su idioma natal. “Representé al Perú en Japón en 2019, y pensé: ¿Cómo accedo a la información a la que acceden los japoneses si no sé japonés? Se me quedó la espina. Y luego, ya aprendiendo a programar y todo eso, me di cuenta de que era posible”, expresó Héctor Díaz.

Héctor Díaz Gómez comenzó a trabajar en la creación de Konlap en el 2021. Foto: Gob.pe

Así surge el proyecto Konlap, un buscador de Internet que permite navegar en 109 idiomas—incluyendo el quechua y el aimara—traduciendo las páginas al tu dialecto de preferencia. Este proyecto ha causado sensación en diferentes universidades de Estados Unidos, pues cuenta con el financiamiento de Emergent Ventures, un programa de becas del Mercatus Center otorgado por la Universidad George Mason, que busca apoyar a emprendedores y jóvenes talentos con ideas innovadoras y que tengan un impacto social en el mundo.

Sin embargo, este no es el único apoyo que ha recibido Héctor Díaz por su proyecto. También ha ganado el patrocinio de Microsoft For Startups por US$ 150 000.

Actualmente, el joven peruano se encuentra estudiando quinto ciclo de la carrera de Economía en la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). “Me gustaría especializarme en Economía Computacional o, si no, en un máster en Economía e Inteligencia Artificial en EE. UU.”, expresó Héctor Díaz.