¿Dónde comprar brasieres sin costura y bralettes en Gamarra desde 10 soles?

Si los sostenes que tienes te parecen incómodos o te hacen doler la espalda, tal vez es hora de que pruebes los brasieres sin costura. Diversas cuentas en TikTok recomendaron estas prendas y mostraron dónde comprarlas a precios cómodos.

¿Por qué son diferentes los brasieres sin costura?

Los brasieres sin costura no tienen tirantes, no hacen uso de varillas de metal, no aprietan, pero sí sostienen. Esta prenda suave y cómoda se ajusta al cuerpo de la mujer sujetando los senos, pero sin las presiones usuales de uno convencional.

Puedes usarlo con copas o sin ellas, y hay en tallas tan diversas como los sostenes que ya conoces.

¿Dónde comprarlos a bajo precio?

En su TikTok, Jessie Alvarado comenta que cerca al parque Canepa, en Gamarra, se pueden encontrar estos productos. “Están hechos de los mismos materiales que utilizan en las marcas conocidas, que son supercaras”, relata Alvarado en su video.

En Gamarra se pueden conseguir brasieres sin costuras desde 10 soles. Foto: captura de TikTok/Jessie Alvarado

Aquí te explicamos cómo llegar a dar con estos brasieres de bajo costo:

Desde el parque Canepa, en el jirón Humboldt, camina hasta las rejas de la entrada.

Se cruza la pista hasta llegar a las siguientes rejas.

De ahí se camina una cuadra, hasta llegar a jirón América.

En esta calle ancha y grande, ya se pueden encontrar estos sostenes en venta y desde 10 soles.

¿Dónde comprar bralettes a bajo precio?

Por su lado, la tiktoker Vivian Nataly recomienda los bralettes, unas prendas que combinan el concepto del brasier con el del top deportivo.

Algunos lugares recomendados por las influencers son:

Pasaje Canepa 159, interior 6. Tres sostenes por 35 soles, seis por 65 y doce por 123 soles.

Tienda Indutexa en jr. América 340. Brasieres de marca Peter Pan a 33 soles.

Tienda Lencería Yovana en jr. América 361, interior 105. Tres sostenes por 40 soles, uno a 15 soles.

Con toda esta información, te será sencillo poder cambiar ese brasier que tanto te fastidia. Anímate a cambiar.