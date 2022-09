¿Quién es Eloy Cacya, el rescatista que ubicó a Ciro Castillo y se unió a la misión de turista belga?

Eloy Cacya Cárdenas, conocido también como ‘El ángel de los desaparecidos’, es un andinista y rescatista arequipeño de alta montaña que se hizo famoso por hallar el cuerpo de Ciro Castillo en el 2011, luego de siete meses de búsqueda.

Ahora, Cacya se ha unido al reto de encontrar a Natacha de Crombrugghe, que a pesar de que se ha hallado un cuerpo, los padres de turista belga niegan que sea de su hija.

¿Quién es Eloy Cacya Cárdenas?

Nació en el distrito de Pinchollo provincia arequipeña de Caylloma en 1968, Eloy es un rescatista de alta montaña que en muchas ocasiones ha ofrecido sus servicios en ayuda a los familiares de personas extraviadas o desaparecidas en la geografía agreste de nuestro país.

Desde pequeño mostró su interés por las montañas. Su madre, Lucrecia Cárdenas, nunca olvida que a los 5 años escapaba de casa para escalar algunos cerros de la zona.

Según la página Autocolca, Cacya en su juventud intentó ser policía, pero no logró ingresar. Sin embargo, su espíritu aventurero lo llevo a inscribirse en el centro de estudios de Alta Montaña de Huaraz, donde permaneció por seis años.

“Yo, en mi familia, soy un caso raro. Mis padres, mi familia, es campesina, pero yo me dediqué al montañismo cuando esta profesión es muy cara. He sido aventurero, pues el vestuario y los equipos son importados y de marca, pero a pesar de todo eso, lo he hecho”, dijo Eloy Cacya para este diario en una anterior ocasión.

El rescatista señala que tuvo inconvenientes para su preparación, al no poder contar con todo el material adecuado, pero eso le permitió desarrollar mejor sus habilidades físicas.

Eloy Cacya, rescatista de Ciro Castillo Rojo. Foto: La República.

“Pensé que solo era un curso de unos cuantos días. Pero no, esto del montañismo era una cosa seria. Y tuve problemas, yo no tenía equipo. Los instructores me dijeron que estaba loco, pero les pareció que venir de tan lejos y sin equipo, era tener cojon.... Me prestaron equipos y me dieron todo. Así pude realizar esta carrera y graduarme de montañista en Huaraz”, afirma Eloy Cacya.

La fama de Cacya llegó cuando hizo lo que parecía imposible: encontrar a Ciro Castillo, quién desapareció en el 2010 en el valle del Colca. Fueron siete meses que la Policía, Ejército y rescatistas internacionales no lograron ubicar el cuerpo del joven, pero Eloy lo hizo.

Todo este reto del rescate ha sido contado a través del libro El secreto de Bomboya (Ed. UNSA), en coautoría de Percy Núñez Saravia, con quien integra la Asociación de Rescatistas de Alta Montaña, Aramec Perú.

El libro "El Secreto de Bomboya" contará las experiencias de Eloy Cacya Cárdenas en el rescate de Ciro Castillo. Foto: Editorial UNSA

¿A quiénes más ha encontrado Eloy Cacya?

Como rescatista, tiene todo un historial. No solo hizo el hallazgo de Ciro Castillo Rojo, también lo hizo con Oliver Toledo, perdido en el desierto de Cocachacra, Arequipa, en el 2013; John Barrientos, perdido en el Misti, en el 2014; Ángela Carmelino, perdida en Calca, Cusco, en el 2018; Giacomo Boccoreli, extraviado en el río Cañete, Lima, en 2020; José Adriazola, perdido en Cotahuasi, Arequipa, en 2021, entre otras personas.

¿Qué dice Eloy Cacya sobre misión de encontrar a Natacha de Crombrugghe?

Eloy Cacya ahora es parte del equipo de rescatistas para encontrar el cuerpo de Natacha de Crombrugghe, la turista belga que lleva 8 meses desaparecida.

“En el Cañón del Colca hay varios circuitos que se hacen de dos, tres o más días. Hay caminatas, sitios que tienen pendientes, pensamos que ella se ha podido caer en uno de ellos. Nosotros tenemos que trabajar con todas las hipótesis que nos dan”, declaró Eloy Cacya a Canal N.

El rescatista agregó además: “Es raro porque a tres horas de caminata hay gente, carretera y lodges. Es raro que no la hayan visto. Uno tiene que agotar (las opciones) y luego hacer otro tipo de búsqueda. Estamos tratando de descartar las zonas que ha tenido programadas”. Asimismo, mencionó que uno de los problemas era que la lluvia había borrado las huellas.