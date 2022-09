¿Por qué Latinoamérica es la única región en el mundo sin armas nucleares?

El 6 de agosto de 1945, la humanidad dio un paso de no retorno. Aquel día, se realizó el primer ataque nuclear de la historia universal. Estados Unidos lanzó la bomba atómica en la ciudad japonesa de Hiroshima y tres días después -el 9 de agosto- hizo lo propio en Nagasaki.

Si bien aquel ataque contribuyó enormemente al final de la Segunda Guerra Mundial, instauró un miedo en la humanidad. Desde ese día, se vive con el temor del inicio de una guerra nuclear en la que se utilicen armas atómicas.

Si bien desde 1968 existe el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NTP, por sus siglas en inglés) esto no ha evitado que en todas las regiones del mundo, por lo menos un país, no haya desarrollado armas nucleares.

Registro de las bombas atómicas sobre Hiroshima (izquierda) y Nagasaki (derecha). Foto: Wikipedia

Desde 1945 en adelante, a Estados Unidos se le sumaron Rusia, Reino Unido y Francia en Europa; China, Corea del Norte, India y Pakistán en Asia; Sudáfrica en África y extraoficialmente Israel en Medio Oriente.

Sin embargo, hay una parte del mundo en la que no se tiene ni se tuvo armas nucleares: América Latina. Esta región también ha sido la primera densamente poblada en declararse libres de este tipo de armamentos.

A través de un informe, la BBC explicó a qué se debe que Latinoamérica no se haya sumado a la carrera por tener armas nucleares. Conoce aquí las razones.

La crisis de los misiles

En entrevista al citado medio, Luis Rodríguez, investigador del Centro de Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad de Stanford, explicó que los países latinoamericanos no poseen armas nucleares, en principio, por el miedo que se instauró en la región durante la crisis de los misiles.

Como se recuerda, en 1962 la Unión Soviética estableció una base de misiles nucleares en Cuba. Esto causó una grave crisis entre estadounidenses y soviéticos , convirtiéndose en el punto más cercano del estallido de una tercera guerra mundial.

“La crisis de los misiles fue la primera vez que los países de América Latina vieron de cerca los riesgos de un conflicto nuclear. Desde ese momento formaron una respuesta que previniera otro episodio similar”, expresó Rodríguez a la BBC.

John F. Kennedy, Fidel Castro y Nikita Jrushchov, mandatarios de Estados Unidos, Cuba y Unión Soviética durante la Crisis de los misiles. Foto: Composición GLR

Brasil propuso convertir a Latinoamérica en una zona libre de armas nucleares para ponerle fin al conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así lo dio a conocer Ryan Musto, director de Foros e Iniciativas de Investigación del Instituto de Investigación Global de la Universidad William y Mary de Virginia.

Si bien la propuesta brasileña no llegó a buen puerto, fue la primera piedra de un proceso de negociaciones que culminó en febrero de 1967. En dicho mes se creó el Tratado de Tlatelolco, el cual prohíbe el desarrollo, compra, ensayo y uso de armas nucleares en América Latina y el Caribe.

Si bien en un principio Brasil y Argentina se mostraron reacios a formar parte del Tratado de Tlatelolco. Musto señaló que ambos países estaban preocupados por las limitaciones que podrían tener por los acuerdos internacionales.

No obstante, a inicios de la década de 1990, Brasil y Argentina se integraron plenamente a Tlatelolco y luego al Tratado de No Proliferación Nuclear.

Otros factores

Ryan Musto, explicó que un factor determinante en que los países latinoamericanos desistan de poseer armas nucleares es que no existen intensas rivalidades entre ellos.

“Si bien hay rivalidades entre algunos países, estas nunca llegaron al punto de iniciar una carrera armamentista. América Latina parece una región estable cuando se trata de conflictos internacionales” señaló.

Finalmente, el tema que completa el rompecabezas es el costo que tiene desarrollar un programa de armas nucleares. “Es muy caro, se necesita mucha infraestructura, expertos y conocimiento para llevarlo a cabo”, detalló Musto.