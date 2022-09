Desde que la pandemia de la COVID-19 empezó en 2020, el estilo de vida de millones de personas en el mundo cambió totalmente. Desde el distanciamiento social, la suspensión de eventos masivos hasta el uso obligatorio de mascarillas. No obstante, en Japón, este implemento médico siempre fue parte de su vida diaria, por lo que no fue difícil que se adapten a esta disposición.

Como los japoneses llevan décadas usando tapabocas, para ellos es prácticamente un hábito y es común que muchos lo lleven en cualquier momento. A continuación, te contamos por qué en el país asiático se utilizaba la mascarilla antes que llegara la pandemia por el coronavirus.

El uso de mascarilla en Japón

Cuando la pandemia inició en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a todos los países el empleo de la mascarilla, con el fin de evitar más contagios. Aunque esta medida era voluntaria, con el tiempo, las autoridades de diversas naciones ordenaron que sí fuera obligatoria. De esta manera, hasta la fecha, su utilización se hizo cotidiana.

La sociedad japonesa se ha caracterizado por utilizar mascarilla desde hace décadas. Foto: Japan Times/Kim Kyung-Hoon

Mientras que en aquel año todos se iban adaptando a este nuevo estilo de vida, en Japón no ocurrió lo mismo, pues esta prenda médica se venía empleando hace años por distintos motivos. Uno de ellos, por supuesto, es por el hecho de estar enfermo.

“Cuando alguien está enfermo, por respeto al otro, usa el tapabocas para evitar contagiar a los demás, pero no es la única razón por la que los japoneses tienen tan instaurado este hábito. No solo es una práctica colectiva desinteresada, sino un ritual autoprotector del riesgo”, declaró Mitsutoshi Horii , profesor de Sociología de la Universidad de Shumei, en Japón, para BBC Mundo.

Según varios especialistas, fue justamente gracias al hábito de utilizar mascarilla, por lo que en Japón se registró una de las tasas más baja de contagios y muertes. Hasta la fecha, en el país asiático más de 44.000 personas fallecieron a causa de la COVID-19.

La historia detrás del hábito de usar mascarilla

Según los registros históricos, durante el periodo Edo (1603-1868), los japoneses solían cubrirse el rostro con un pedazo de papel o una rama de sakaki, una planta que hoy en día aún es considerada como sagrada en ciertas regiones del país oriental. De esta manera, evitaban que su aliento “sucio” saliera al exterior.

“Hay algunas referencias a este tipo de prácticas en los libros, pero lo cierto es que no estaban extendidas como ahora ocurre. En ese entonces, aunque había un concepto de limpieza, no había tanta conciencia sobre los efectos que tienen los virus y los microbios en nuestra salud como ahora”, indicó el sociólogo.

En esa línea, Horii precisó que hay un momento clave en la historia de Japón que el uso de mascarillas se hizo indispensable, el cual se originó a causa de la gripe española a inicios del siglo XX. Esta enfermedad provocó más de 23 millones de contagios y 390.000 muertes.

A lo largo de la historia, los japoneses solían cubrirse el rostro con un papel o planta. Foto: ABC

Debido a este hecho, el empleo del tapabocas se intensificó más en la sociedad japonesa, pero no en otras partes del mundo. Según el profesor de historia japonesa de la Universidad de Georgetown, George Sand, hay muchos otros factores que influyeron a que el país asiático haya adoptado esta prenda protectora como parte de su estilo de vida.

“Hay una falsa creencia de que los japoneses adoptaron esta medida porque sus gobiernos son autoritarios y se trata de una obediencia ciega a las disposiciones gubernamentales, pero no es así. Lo hicieron porque confiaban en la ciencia. El empleo de mascarillas era recomendación científica, vista por los japoneses de ese entonces, en un país que estaba en un proceso de industrialización, como la adaptación al mundo moderno, como un avance tecnológico”, comentó el especialista.

Finalmente, Sand agrega que, la utilización de mascarillas es prácticamente una parte de la cultura de Japón.

“Es un tema cultural. Ellos adoptaron el uso de las mascarillas por muchas razones: para proteger a otros o a sí mismos, para ocultar su falta de maquillaje, para preservar su privacidad, o simplemente porque pensaban que las máscaras se veían bien, pero nunca por una imposición del gobierno”, concluye el docente japonés.

En China, Corea del Sur y otros países de Asia también es un hábito usar mascarilla

Si bien el hábito de usar mascarillas empezó en Japón, no es el único país que tiene este estilo de vida. En otras regiones de Asia también se empleaba esta prenda desde hace años atrás, siendo considerado en la actualidad como un accesorio común. El fin específico por el cual se lo colocan los asiáticos es para evitar contagiar a los demás y a la vez protegerse.

Fanáticas de K-pop (ARMY) luciendo mascarillas de BTS. Foto: K-odyssey

“Es un tema de respeto y cortesía, no se trata de solo protegerte, sino de no contagiar al resto. En Corea del Sur, desde que son pequeños les enseñan a llevar las mascarillas para no contagiar a sus compañeritos en el jardín”, indicó la coreana-ecuatoriana Sunmy Jo, experta en belleza y directora creativa del estudio Le Ali.

Tanto se ha popularizado el uso del tapabocas, que hoy en día es también parte de la cultura pop, ya que los fanáticos del J-pop y K-pop tienen la costumbre de llevar mascarillas para identificarse con sus ídolos, quienes suelen llevar este implemento en sus fotos o presentaciones.

“También se usan como accesorio, como algo fashion. Incluso varias marcas de diseñadores empezaron a hacer mascarillas y tapabocas con diseños y precios altos, por lo que empezaron a ser empleadas como accesorio de moda. Otras personas las utilizan cuando no están maquilladas”, afirmó Jo.