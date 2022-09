Mev Domínguez: la egresada de San Marcos que hoy investiga la genética del cáncer en Europa

Mev Domínguez es una destacada científica peruana que actualmente investiga sobre el cáncer hereditario y familiar en el Instituto de Investigación de Cáncer del Hospital Universitario de Oslo, en Noruega. Ella estudió en la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) e hizo estudios superiores en prestigiosas universidades de Brasil. En esta nota, te detallamos cómo llegó a trabajar como investigadora en Europa.

Domínguez Valentin es doctora en Oncología por el Hospital AC Camargo en Brasil. Además, ha realizado posdoctorados en la Universidad de Lund, en Suecia, y en el Centro Jean Perrin en Francia.

¿Cuál es la historia de Mev Domínguez, la científica peruana que investiga sobre el cáncer en Noruega?

Mev Domínguez realizó sus estudios básicos en el colegio Peruano Chino Juan XXIII. En esta etapa tuvo su primer contacto con la investigación, ya que solía participar en ferias científicas. Luego de culminar su etapa escolar decidió prepararse para ingresar a Medicina Humana en la UNMSM. Si bien no pudo ingresar en su primer intento, el tiempo en que se formó para postular a dicha universidad le permitió descubrir su amor por la genética.

Esto la motivó a estudiar e ingresar a Biología en la Decana de América en 1998. Su padre fue una gran influencia para ella en su formación de pregrado, pues la motivó a tener la determinación para cursar una especialización en el extranjero luego de culminar la carrera.

“Él fue una guía muy importante en mi profesión. En 1998, la genética no estaba tan desarrollada en Perú y, en esa época, la potencia era Brasil. Entonces, (mi padre) me dijo que si quería ser una buena investigadora tenía que salir al extranjero, a Brasil (…). Eso me ayudó bastante, saber que tenía una meta a largo plazo. Disfrute mis cinco años, pero dije: ‘Yo iré a hacer mi maestría en Genética a Brasil’”, declaró en 2020 en una entrevista con el físico Modesto Montoya para el espacio digital Ciencia Perú.

Mev Domínguez Valentin es egresada de la Facultad de Biología de la UNMSM. Foto: composición LR/Concytec

Esto la motivó a buscar opciones de posgrado en el país sudamericano. De esta manera, tras culminar el último ciclo de su carrera en la UNMSM, ingresó a la Universidad de Sao Paulo para cursar un posgrado y especializarse en “el estudio de las bases genéticas de los tumores cerebrales”, según precisa el portal peruano cientificos.pe. Posteriormente, obtuvo un doctorado en Oncología en el Hospital AC Camargo de la referida nación latinoamericana.

¿Cómo llegó Mev Domínguez a desempeñarse como investigadora en Europa?

Luego de formarse en Brasil, decidió postular al Departamento de Oncogenética del Centro Jean Perrin, ubicado en la ciudad Clermont-Ferrand en Francia. En este tiempo, se dedicó a la investigación sobre el cáncer de mama. Luego decidió seguir el camino de la investigación y buscar otras oportunidades. Fue así que se trasladó a Suecia para hacer un segundo posdoctorado en la Universidad de Lund.

Mev Domínguez y su trabajo en el Institute for Cancer Research del Hospital Universitario de Oslo

Ambas experiencias le permitieron ingresar a trabajar como investigadora en el Instituto de Investigación de Cáncer del Hospital Universitario de Oslo en 2014. Actualmente, forma parte del grupo que realiza estudios sobre cáncer hereditario y familiar.

De acuerdo con información oficial del portal de dicha entidad, los proyectos científicos en los que trabaja Domínguez Valentín se enfocan en el cáncer de mama y colorrectal hereditarios y su prevención, pruebas de panel para cánceres familiares, estimaciones de riesgo de cáncer, así como la caracterización de síndrome de Lynch en América Latina.