¿Cómo un mesero se convirtió en millonario tras descubrir un error en los cajeros automáticos?

Dan Saunders tenía una vida bastante modesta antes de protagonizar esta increíble historia. El joven australiano trabajaba como mesero en un restaurante y apenas ganaba lo necesario para vivir. Sin embargo, su destino cambio drásticamente cuando, en una noche de tragos, descubrió un error en los cajeros automáticos que lo convirtió en millonario.

Todo comenzó en el 2011 a raíz de una casualidad, puesto que, al quedarse sin efectivo para seguir bebiendo con sus amigos, Saunders se acercó a un cajero automático para verificar su saldo bancario y realizar una pequeña extracción. Fue allí que notó que la máquina que estaba tratando de usar actuaba de manera extraña y no mostraba su saldo.

¿Cómo Dan Saunders descubrió un error en los cajeros automáticos?

“Quería sacar el saldo de mi cuenta y no paraba de salirme el mensaje ‘saldo no disponible en este momento’. Ingresé 200 dólares (australianos) de mi cuenta de crédito a la de ahorros y el cajero me decía ‘transacción cancelada’ y me devolvía la tarjeta. Como me parecía muy raro, intenté sacar 200 dólares de la cuenta de ahorros para ver qué pasaba. Me dio el dinero, volví al bar y seguí bebiendo”, contó Saunders en una entrevista para Vice.

Un joven australiano retiró miles de dólares en una sola noche. Foto: AFP

Cuando terminó la reunión con sus amigos, volvió a pasar por el mismo cajero y, como le había parecido tan rara la situación, decidió probar de nuevo. “Hice otra transferencia de 200 y saqué el dinero. Luego 500 y después 600, por curiosidad. Entre que iba medio ‘contentillo’ y estaba aburrido, seguí intentándolo. Era como un truco de magia ”, confesó.

Para asegurarse de no tener un saldo negativo al día siguiente, hacía una transferencia por la noche de la tarjeta a su cuenta y sacaba el dinero. Así, no quedaba rastro del delito.

En apenas cuatro meses, Dan logró retirar 1,6 millones de dólares australianos, lo que equivale a más de 4 millones de soles. Su vida se volvió sinónimo de lujos: restaurantes caros, hoteles cinco estrellas, vuelos privados y fiestas.

¿Cómo terminó su vida millonaria?

Mientras más plata sacaba, la culpa y el miedo aumentaba. Dan tenía pesadillas constantes en las que la Policía lo capturaba, por lo que decidió comunicarse con el banco y confesar lo que había hecho.

Dan Saunders. Foto: EFE

El camarero australiano fue condenado a 12 meses de cárcel por robo y fraude; no obstante, fue liberado y aceptó 18 meses de trabajos para la comunidad.

Tras el hecho, Saunders decidió contar su increíble historia por medio de un podcast que fue un éxito total en su país. Ahora, buscan llevar su caso a la pantalla grande.