¿Qué pasó con ‘Machucao’, el actor cómico de “Risas y salsa” que se volvió notario en EE. UU.?

Aquellos peruanos entre 30 y 40 años de edad seguramente aún recuerdan el programa humorístico “Risas y salsa”, el cual fue muy popular durante los años ochenta y a fines de los noventa. Estaba conformado por actores cómicos experimentados, así como por otros nuevos, como es el caso de Elmer Alfaro, el también conocido como ‘Machucao’.

El comediante era parte del sketch ‘El pícaro’ junto con otro reconocido actor, Adolfo Chuiman. Aunque a Alfaro le fue bien como comediante y se logró forjar un nombre en la televisión, años después decidió ir por un camino muy distinto. Conoce a continuación cómo fueron sus inicios y a qué se dedica en la actualidad.

Los inicios de Elmer Alfaro

Elmer nació en Trujillo, pero se estableció en Lima cuando era niño, etapa en la que empezó a demostrar un gran interés en el arte. Sin embargo, su madre jamás quiso que estuviera en el mundo del espectáculo. Por ello, años después ingresó a la Marina Mercante, en la que empezó su carrera artística, pues era parte del grupo de teatro. A pesar de que estuvo poco tiempo, en esa escuela se dio cuenta de que quería dedicarse a la comedia.

Una vez que dejó la Marina Mercante, formó parte del grupo actoral Histrión, en el cual también se encontraban Analí Cabrera, Rodolfo ‘Felpudini’ Carrión y Adolfo Chuiman, quienes con el tiempo serían sus grandes amigos. En esta primera etapa, todos eran dirigidos por el productor Efraín Aguilar.

Elmer Alfaro junto a Adolfo Chuiman en el sketch 'El Pícaro'. Foto: Panamericana Televisión

‘Machucao’ en el apogeo de la fama

El 12 de marzo de 1980, se emitió por primera vez ‘Risas y Salsa’ por Panamericana Televisión, programa cómico que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los más vistos a nivel nacional. En aquella época, nuestro país atravesaba una fuerte inestabilidad económica, así como las consecuencias del terrorismo. Por ello, este espacio significaba un momento de distracción para la difícil situación que pasaban los peruanos.

La serie de sketches que se presentaron en el programa rápidamente se volvieron en los favoritos del público televidente, siendo algunos de los más populares ‘El microbusero’, ‘La Santa Paciencia’, ‘La banda de Choclito’ y ‘El pícaro’, siendo este último con el que Alfaro llegó al apogeo de su fama junto a Adolfo Chuiman.

En este segmento, Chuiman daba vida a ‘Manolo’, un personaje que se aprovechaba de los demás y hasta estafaba con tal de no trabajar y salirse con la suya. No obstante, él no estaba solo, ya que a su lado siempre se encontraba ‘Machucao’, que pese a estar temeroso de todo lo que hacía su compañero, lo acompañaba en todas sus fechorías y le era leal. Cuando su amigo le preguntaba con quién estaba, solo atinaba a decir: “Con papá”.

El origen pseudónimo de ‘Machucao’ nace como un homenaje al raspado de hielo trujillano, postre del lugar de nacimiento de Alfaro.

Elmer Alfaro en la actualidad

Aunque Alfaro había forjado una exitosa carrera actoral, decidió ir por el ‘sueño americano’ y viajó a Estado Unidos, donde empezó desde cero como cualquier otro migrante. Al inicio, solo planeó trabajar algunos meses para juntar dinero y volver a Perú, pero por ciertas circunstancias, al final se quedó en el país norteamericano y con el tiempo, su familia lo acompañó.

El excomediante hoy en día vive en Estados Unidos junto a su familia y se desempeña como notario. Foto: Notaria Elmer Alfaro

“Yo pensé irme a trabajar por unos meses, traer unos dolarillos y continuar, pero por una circunstancia ya no pude salir (...) Había que sobrevivir y tuve que hacer muchas cosas como todos los migrantes. Fui preparado para lavar platos y baños, pero también llevé un plus: yo hacía dulces norteños, chancaquitas de manjar blanco, que vendía a los peruanos, pero luego cambié de giro”, declaró el excomediante al medio El Peruano.

El camino para convertirse en notario empezó con el alquiler de una pared cerca al consulado peruano, pues este espacio era perfecto para aquellas personas que necesitaran tomarse una fotografía y puedan realizar sus trámites. Fue así como recordado ‘Machucao’ poco a poco se fue ganando la confianza de los trabajadores del edificio y le propusieron que sea notario, un puesto que en EE.UU. solo se otorga a alguien de confianza.

Tras estudiar algunos cursos, formalmente se dedicó a la notaria, trabajo que hasta el día de hoy desempeña y con el que ayuda a otras personas en el exterior a gestionar sus documentos notariales, suprimiendo así el paso de ir a los consulados.

Sin embargo, aunque Alfaro tiene una vida tranquila y estable en Estados Unidos, planea en algún momento volver al país para dedicarse a la política, pues quiere defender los derechos de todos los migrantes, pues él también fue uno de ellos y sabe lo difícil que es establecerse en otro país.