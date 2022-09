Virginia Vallejo: la periodista que tuvo un romance con Pablo Escobar y fue testigo protegido en EE. UU.

Era uno de los rostros más reconocidos e influyentes de Colombia en la década de los 80. Periodista y presentadora de televisión, Virginia Vallejo tenía estrechos lazos con la alta sociedad del país ‘cafetero’, lazos que no dudó en romper por amor.

El hombre del que la diva colombiana se había enamorado era uno de los más ricos del planeta por esos años y llegó a convertirse en uno de los más peligrosos. Vallejo se había vinculado sentimentalmente con Pablo Emilio Escobar Gaviria, el líder del cártel de Medellín.

“Te tengo, quédate tranquila”

Hacienda Nápoles, año 1982. Pablo Escobar daba una fiesta para que sus más de 200 invitados conozcan el zoológico que había construido en su famoso rancho. Vallejo y su entonces novio Aníbal Turbay Ayala -sobrino del expresidente de Colombia Julio César Turbay- llegaron a dicha celebración del hospital tras sufrir un accidente mientras paseaban por las instalaciones.

Entrada de la Hacienda Nápoles. Foto: difusión.

“(Pablo) Nos recibió y nos dijo que no nos preocupáramos por los daños al boogie (contra el que chocaron), ya que él tenía varios más”, reveló Vallejo en una entrevista. Horas después llegaría el encuentro que daría inicio a un romance de cinco años.

La presentadora se metió a nadar en uno de los ríos que había en la hacienda Nápoles y se formó un pequeño torbellino. A pesar de que había cerca de 50 personas en el lugar, nadie notó que Vallejo se estaba ahogando. De pronto, Pablo Escobar llegó hasta donde estaba la periodista.

“Pablo llegó nadando hacia mí, me abrazó y me dijo que me tenía que me quedara tranquila. Me salvó. En ese momento supe que en los brazos de ese hombre no tenía nada que temer”, señaló en una entrevista televisiva.

El romance

Virgina Vallejo contó que se enamoró perdidamente del narcotraficante porque vio en él un hombre muy generoso: “Era un ídolo entre la gente de Antioquia, una especie de Robin Hood”. Sin embargo, otra de las cosas que jugaron a favor de Escobar era la vida de lujos que le daba a la diva.

Pablo Escobar y su esposa Victoria Henao. Foto: difusión.

De acuerdo a información de diarios colombianos, el líder del cártel de Medellín le regalaba 60.000 dólares con la condición de que sean gastados en una semana en París . En una conversación con La Vanguardia de España, Vallejo dio mayores detalles de sus sentimientos hacia el líder narco.

“Fueron muchas cosas. Me salvó la vida, borró las deudas de mi empresa, me envió 1.000 orquídeas y me consiguió el divorcio express de David Stivel (famoso realizador argentino). Si no me hubiera amado con tanta pasión, no le hubiese dado bola”, indicó.

La separación

El hecho que marcó el principio del fin de Pablo Escobar también marcó el desenlace del romance con Vallejo: el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Fue así que el narcotraficante se convirtió en enemigo número uno de las autoridades colombianas y se vio obligado a escudarse en la clandestinidad.

Los encuentros entre los amantes ya no se daban en medio de lujos y empezaron las agresiones verbales y los celos. En 1987, Vallejo se acercó de Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del cártel de Cali. La periodista quería iniciar un negocio de cosméticos y el narco caleño era dueño de casi todas las empresas de dicho rubro.

Esto enfureció a Escobar, quien, según palabras de Vallejo, empezó a mostrar su verdadera alma. “Creyó que lo había engañado con el líder de Cali. Me dijo que iba a contratar un etarra para que le enseñe a poner bombas. Se volvió paranoico, un megalómano, no podía seguir con él. Se volvió un monstruo después de que lo dejé, empezó a usar dinamita”, reveló.

Desde 2006, la examante de Pablo Escobar vive en Miami, Estados Unidos. Se exilió como testigo protegido por haber declarado contra las mafias colombianas y sus vínculos con la política. Además, escribió el libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar” que sirvió como fuente para diversas series realizadas en torno a la vida de Pablo Escobar.