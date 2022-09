¿Por qué la canción “Viva la vida” de Coldplay tiene un título en español?

Coldplay causó furor en Lima con sus dos conciertos del 13 y 14 de septiembre. Una de sus canciones más representativas es “Viva la vida”, la cual formó parte de su álbum “Viva la vida or death and all his friends”, estrenado en 2008. Su ritmo lleno de alegría y esperanza lo convirtió en uno de los favoritos de sus fans.

Una particularidad de esta canción es su nombre, debido a que, a diferencia del resto de temas de la banda británica, posee un título en español.

¿Por qué “Viva la vida” tiene título en español?

En una entrevista con la revista Rolling Stone, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, reveló que vio por primera vez la frase “Viva la vida” en un cuadro de la pintora mexicana Frida Khalo.

El hecho que llamó la atención al cantante fue que la artista realizó esta obra poco antes de su muerte, en 1954, y le asombró que ella haya visto la vida con tanto optimismo luego de todas las penurias que pasó, como la enfermedad de la polio que la atormentó desde su niñez.

“Atravesó mucha basura. Y después decidió hacer un cuadro gigante en su casa que decía: “Viva la vida”. Simplemente adoro su valentía”, declaró Chris Martin.

Frida Khalo pintó “Viva la vida” en 1954. Foto: Museo Frida Kahlo.

¿Qué significa la canción “Viva la vida”?

A pesar de que “Viva la vida” de Coldplay es una canción que inspira sentimientos positivos, la letra está basada en la caída del rey Luis XVI, último monarca de Francia, que fue asesinado en la guillotina durante la Revolución francesa.